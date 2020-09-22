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З чим носити чоловічу шкіряну куртку: стильні варіанти

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Джонні Депп - фото 1
Джонні Депп / gettyimages

Шкірянка – ідеальна річ для осені. Ви подумаєте, що це занадто банально, але не поспішайте виносити шкіряній куртці такий вирок!

Комбо з чорної шкіряної куртки і чорних джинсів – чудовий варіант для створення чоловічого ансамблю в стилі smart casual. Пара чорних шкіряних черевиків дезерт зв'яже ансамбль воєдино.

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З чим носити чоловічу шкіряну куртку: стильні варіанти - фото 426832

Чорна шкіряна куртка і сині рвані джинси допоможуть створити нескладний і комфортний образ для вихідного дня в парку або вечора в шумному закладі з друзями. Якщо ти не боїшся поєднувати в своїх ансамблях різні стилі, на ноги можна надіти чорні шкіряні лофери.

З чим носити чоловічу шкіряну куртку: стильні варіанти - фото 426833

Шанувальникам повсякденного стилю припаде до душі лук з чорної шкіряної куртки і темно-синіх джинсів. Хочеш зробити лук трохи суворішим? Тоді як взуття до цього луку, варто звернути увагу на чорні шкіряні черевики челсі.

З чим носити чоловічу шкіряну куртку: стильні варіанти - фото 426834

Ансамбль з чорної шкіряної куртки і чорних рваних джинсів – найпростіший з можливих луків для активного вихідного дня. А от тандем чорної шкіряної куртки і чорних брюк чінос допоможе створити ненудний чоловічий лук в розслабленому стилі.

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Джерело: size-up
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