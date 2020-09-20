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Одержимість рожевим кольором: мешканка Швейцарії шокувала своїм домом (фото)

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Вчителька одержима рожевим - фото 1
Вчителька одержима рожевим / instagram.com/yasi_pinkarella

Чимало людей мають улюблений колір, але захоплення цієї молодої вчительки зі Швейцарії переросло у справжню одержимість. У дівчини не лише повністю рожевий гардероб, а й помешкання.

32-річна Ясмін Шарлотт працює вчителем і вже понад 10 років поспіль носить лише речі рожевого кольору. Мало того, вона ще й свою квартиру оформила у таких тонах, втіливши у реальність мрію всіх маленьких дівчаток. Але Ясмін зовсім не турбує те, що незнайомці можуть назвати її дивачкою. Адже учні її люблять та називають "Miss Pink". А в школі немає правил щодо дрес-коду, тож Шарлотт щодня обирає свіжий рожевий образ.

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І це вдається легко, адже вона має цілий гардероб з усіх відтінків рожевого, а також колекцію з більше як 100 такого ж взуття. За словами дівчини, вона не збирається носити образи іншого кольору і навіть на весіллі обере рожеву сукню.

Одержимість рожевим кольором: мешканка Швейцарії шокувала своїм домом (фото) - фото 426412

До слова, більшість з одягу Ясмін шиє сама або замовляє в інтернеті, а якщо подія все ж вимагає серйозного дрес-коду, то їй доводиться позичати вбрання у друзів.

Одержимість рожевим кольором: мешканка Швейцарії шокувала своїм домом (фото) - фото 426413

Одержимість рожевим кольором: мешканка Швейцарії шокувала своїм домом (фото) - фото 426414

Одержимість рожевим кольором: мешканка Швейцарії шокувала своїм домом (фото) - фото 426415

Одержимість рожевим кольором: мешканка Швейцарії шокувала своїм домом (фото) - фото 426416

Одержимість рожевим кольором: мешканка Швейцарії шокувала своїм домом (фото) - фото 426417

Одержимість рожевим кольором: мешканка Швейцарії шокувала своїм домом (фото) - фото 426418

Джерело всіх фото: instagram.com/yasi_pinkarella

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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