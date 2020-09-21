Місячний календар стрижок на жовтень 2020: дні, коли стригти волосся

Місячний календар на жовтень 2020 року допоможе спланувати похід до перукаря. Дізнайтесь, коли можна стригтися, щоб волосся росло швидко, адже цього осіннього місяця будуть як сприятливі, так і несприятливі дні для цього.

Актуальний календар стрижок на жовтень точно не буде зайвим для тих, хто планує поміняти образ. Обирайте сприятливий день для візиту в перукарню у жовтні, аби зміни іміджу не розчарували вас.

Коли можна стригти волосся у жовтні

*червоним кольором відзначені найбільш несприятливі дні, зеленим – сприятливі дні для стрижки, решта – нейтральні дати.

ЖОВТЕНЬ 2020 ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Місячний календар стрижок на жовтень

1 жовтня . Користь принесе масаж голови, приплив крові до коріння волосся прискорить їх ріст і поліпшить загальний стан. Укладку варто проводити за допомогою засобів, які містять колаген або віск.

. Користь принесе масаж голови, приплив крові до коріння волосся прискорить їх ріст і поліпшить загальний стан. Укладку варто проводити за допомогою засобів, які містять колаген або віск. 2 жовтня . Стрижку варто відкласти, вона може негативно позначитися на стані волосся та їхньому зовнішньому вигляді, волосся може почати випадати, кінчики стануть сіктися.

. Стрижку варто відкласти, вона може негативно позначитися на стані волосся та їхньому зовнішньому вигляді, волосся може почати випадати, кінчики стануть сіктися. 3 жовтня . Вдало пройде фарбування, загальнозміцнювальні процедури для волосся та тонування.

. Вдало пройде фарбування, загальнозміцнювальні процедури для волосся та тонування. 4 жовтня . Зафарбовування сивини буде успішним, так само зміцнення волосся, освітлення, вищипування брів пройде вдало.

. Зафарбовування сивини буде успішним, так само зміцнення волосся, освітлення, вищипування брів пройде вдало. 5 жовтня . Фарбуватися варто в колір, який у вас був в найуспішніший період вашого життя, в період, який ви хотіли б повернути.

. Фарбуватися варто в колір, який у вас був в найуспішніший період вашого життя, в період, який ви хотіли б повернути. 6 жовтня . Зачіска сьогодні не повинна бути складною, краще частіше розчісувати волосся, це додасть вам енергію і сил.

. Зачіска сьогодні не повинна бути складною, краще частіше розчісувати волосся, це додасть вам енергію і сил. 7 жовтня . Стрижка сьогодні прискорить ріст волосся, але волосся стане неслухняними. На якості волосся це практично не позначиться, а ось саме волосся можуть почати крутитися.

. Стрижка сьогодні прискорить ріст волосся, але волосся стане неслухняними. На якості волосся це практично не позначиться, а ось саме волосся можуть почати крутитися. 8 жовтня . День підійде для завивки, в тому числі й хімічної, фарбування волосся, тонування.

. День підійде для завивки, в тому числі й хімічної, фарбування волосся, тонування. 9 жовтня . Волосся стане неслухняним, практично всі маніпуляції з метою укладання волосся і додання їм потрібної форми виявляться невдалими.

. Волосся стане неслухняним, практично всі маніпуляції з метою укладання волосся і додання їм потрібної форми виявляться невдалими. 10 жовтня . Стрижка сьогодні протипоказана, вона може стати причиною різних негараздів і неприємностей.

. Стрижка сьогодні протипоказана, вона може стати причиною різних негараздів і неприємностей. 11 жовтня . Якщо хочете позбутися від невдач і залучити позитивну енергію – варто сьогодні підстригтися.

. Якщо хочете позбутися від невдач і залучити позитивну енергію – варто сьогодні підстригтися. 12 жовтня . Вдало пройдуть практично всі процедури з волоссям: стрижка, укладання, фарбування, тонування, знебарвлення.

. Вдало пройдуть практично всі процедури з волоссям: стрижка, укладання, фарбування, тонування, знебарвлення. 13 жовтня . Волосся швидше росте. Укладка збереже форму довше. Завивка пройде вдало, буде довго триматися.

. Волосся швидше росте. Укладка збереже форму довше. Завивка пройде вдало, буде довго триматися. 14 жовтня . Стрижка довго збереже свою форму і дозволить волоссю набратися енергії та сил, воно буде довго мати здоровий вигляд, кінчики довше не будуть сіктися.

. Стрижка довго збереже свою форму і дозволить волоссю набратися енергії та сил, воно буде довго мати здоровий вигляд, кінчики довше не будуть сіктися. 15 жовтня. Після стрижки волосся починає швидше рости, але стає повітряним та неслухняним, також може почати крутитися і погано піддаватися укладанню.

Нова зачіска підіймає настрій

16 жовтня . Оздоровчі процедури для волосся принесуть багато користі. Віддайте перевагу легким маскам і натуральним трав'яним відварам або відвідайте професіонала.

. Оздоровчі процедури для волосся принесуть багато користі. Віддайте перевагу легким маскам і натуральним трав'яним відварам або відвідайте професіонала. 17 жовтня . Стрижка підійде для слабкого, тьмяного і тонкого волосся, вона зробить його жорсткішим й густішим.

. Стрижка підійде для слабкого, тьмяного і тонкого волосся, вона зробить його жорсткішим й густішим. 18 жовтня . День підходить для живлення волосся, оздоровчих процедур, фарбування натуральними барвниками.

. День підходить для живлення волосся, оздоровчих процедур, фарбування натуральними барвниками. 19 жовтня . Якщо ви хочете зберегти нову стрижку надовго, сьогодні краще не стригтися. Волосся після стрижки дуже швидко відросте і буде надзвичайно неслухняним.

. Якщо ви хочете зберегти нову стрижку надовго, сьогодні краще не стригтися. Волосся після стрижки дуже швидко відросте і буде надзвичайно неслухняним. 20 жовтня . Фарбування волосся може не виправдати очікування, швидше за все колір протримається не дуже довго і швидко потьмяніє.

. Фарбування волосся може не виправдати очікування, швидше за все колір протримається не дуже довго і швидко потьмяніє. 21 жовтня . Стрижка додасть сил і здоров'я волоссю. Після неї волосся менше січеться, стає густішим і міцнішим, випадання волосся значно скоротиться.

. Стрижка додасть сил і здоров'я волоссю. Після неї волосся менше січеться, стає густішим і міцнішим, випадання волосся значно скоротиться. 22 жовтня . Стрижка сьогодні дозволить позбутися від хвороб, а також приверне гроші. Якщо хочете, щоб волосся росло швидше, стан поліпшувався, а коріння зміцнювалося, підстрижіть волосся в цей день.

. Стрижка сьогодні дозволить позбутися від хвороб, а також приверне гроші. Якщо хочете, щоб волосся росло швидше, стан поліпшувався, а коріння зміцнювалося, підстрижіть волосся в цей день. 23 жовтня . Фарбування і тонування пройде вдало, особливо зафарбовування сивини. Можна навіть піти на експерименти з кольором.

. Фарбування і тонування пройде вдало, особливо зафарбовування сивини. Можна навіть піти на експерименти з кольором. 24 жовтня . Шевелюра може стати неслухняною і млявою, погано піддаватися укладанню, зачіска швидко вам набридне, так само є ризик що волосся почне випадати.

. Шевелюра може стати неслухняною і млявою, погано піддаватися укладанню, зачіска швидко вам набридне, так само є ризик що волосся почне випадати. 25 жовтня . Якщо в цей день щось змінювати в організмі, а тим більше відрізати якусь частину, то можна порушити зв'язок з космосом. До речі, ці рекомендації повною мірою стосуються не тільки волосся, але і нігтів.

. Якщо в цей день щось змінювати в організмі, а тим більше відрізати якусь частину, то можна порушити зв'язок з космосом. До речі, ці рекомендації повною мірою стосуються не тільки волосся, але і нігтів. 26 жовтня . Відвідати перукаря варто власникам тонкого і пошкодженого волосся, сьогодні їм варто провести оздоровчі та загальнозміцнювальні процедури.

. Відвідати перукаря варто власникам тонкого і пошкодженого волосся, сьогодні їм варто провести оздоровчі та загальнозміцнювальні процедури. 27 жовтня . Через стрижки та миття голови може з'явитися лупа, якщо є така можливість варто утриматися від цих дій.

. Через стрижки та миття голови може з'явитися лупа, якщо є така можливість варто утриматися від цих дій. 28 жовтня . Будь-яка взаємодія з волоссям приверне до вас різні енергії це допоможе вам знайти сили, спокій і рівновагу.

. Будь-яка взаємодія з волоссям приверне до вас різні енергії це допоможе вам знайти сили, спокій і рівновагу. 29 жовтня . Стрижка волосся дозволить поліпшити ваше здоров'я, а інтуїція буде на висоті, вона дозволить розв'язати фінансові питання в бізнесі. Фарбування волосся сьогодні вкрай не бажано.

. Стрижка волосся дозволить поліпшити ваше здоров'я, а інтуїція буде на висоті, вона дозволить розв'язати фінансові питання в бізнесі. Фарбування волосся сьогодні вкрай не бажано. 30 жовтня . Зачіска повинна бути якомога природнішою, бажано залишити проділ, це дозволить вам отримати енергію переродження та відновлення.

. Зачіска повинна бути якомога природнішою, бажано залишити проділ, це дозволить вам отримати енергію переродження та відновлення. 31 жовтня. Не варто відкладати стрижку, яку запланували на сьогодні. Нова зачіска, крім нових позитивних емоцій, додасть волоссю сил і енергії, їх зовнішній вигляд кардинально зміниться в кращу сторону.

Довірте своє волосся професіоналам

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