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Місячний календар стрижок на жовтень 2020: дні, коли стригти волосся
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Місячний календар на жовтень 2020 року допоможе спланувати похід до перукаря. Дізнайтесь, коли можна стригтися, щоб волосся росло швидко, адже цього осіннього місяця будуть як сприятливі, так і несприятливі дні для цього.
Актуальний календар стрижок на жовтень точно не буде зайвим для тих, хто планує поміняти образ. Обирайте сприятливий день для візиту в перукарню у жовтні, аби зміни іміджу не розчарували вас.
Коли можна стригти волосся у жовтні
*червоним кольором відзначені найбільш несприятливі дні, зеленим – сприятливі дні для стрижки, решта – нейтральні дати.
|ЖОВТЕНЬ 2020
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Місячний календар стрижок на жовтень
- 1 жовтня. Користь принесе масаж голови, приплив крові до коріння волосся прискорить їх ріст і поліпшить загальний стан. Укладку варто проводити за допомогою засобів, які містять колаген або віск.
- 2 жовтня. Стрижку варто відкласти, вона може негативно позначитися на стані волосся та їхньому зовнішньому вигляді, волосся може почати випадати, кінчики стануть сіктися.
- 3 жовтня. Вдало пройде фарбування, загальнозміцнювальні процедури для волосся та тонування.
- 4 жовтня. Зафарбовування сивини буде успішним, так само зміцнення волосся, освітлення, вищипування брів пройде вдало.
- 5 жовтня. Фарбуватися варто в колір, який у вас був в найуспішніший період вашого життя, в період, який ви хотіли б повернути.
- 6 жовтня. Зачіска сьогодні не повинна бути складною, краще частіше розчісувати волосся, це додасть вам енергію і сил.
- 7 жовтня. Стрижка сьогодні прискорить ріст волосся, але волосся стане неслухняними. На якості волосся це практично не позначиться, а ось саме волосся можуть почати крутитися.
- 8 жовтня. День підійде для завивки, в тому числі й хімічної, фарбування волосся, тонування.
- 9 жовтня. Волосся стане неслухняним, практично всі маніпуляції з метою укладання волосся і додання їм потрібної форми виявляться невдалими.
- 10 жовтня. Стрижка сьогодні протипоказана, вона може стати причиною різних негараздів і неприємностей.
- 11 жовтня. Якщо хочете позбутися від невдач і залучити позитивну енергію – варто сьогодні підстригтися.
- 12 жовтня. Вдало пройдуть практично всі процедури з волоссям: стрижка, укладання, фарбування, тонування, знебарвлення.
- 13 жовтня. Волосся швидше росте. Укладка збереже форму довше. Завивка пройде вдало, буде довго триматися.
- 14 жовтня. Стрижка довго збереже свою форму і дозволить волоссю набратися енергії та сил, воно буде довго мати здоровий вигляд, кінчики довше не будуть сіктися.
- 15 жовтня. Після стрижки волосся починає швидше рости, але стає повітряним та неслухняним, також може почати крутитися і погано піддаватися укладанню.
Нова зачіска підіймає настрій
- 16 жовтня. Оздоровчі процедури для волосся принесуть багато користі. Віддайте перевагу легким маскам і натуральним трав'яним відварам або відвідайте професіонала.
- 17 жовтня. Стрижка підійде для слабкого, тьмяного і тонкого волосся, вона зробить його жорсткішим й густішим.
- 18 жовтня. День підходить для живлення волосся, оздоровчих процедур, фарбування натуральними барвниками.
- 19 жовтня. Якщо ви хочете зберегти нову стрижку надовго, сьогодні краще не стригтися. Волосся після стрижки дуже швидко відросте і буде надзвичайно неслухняним.
- 20 жовтня. Фарбування волосся може не виправдати очікування, швидше за все колір протримається не дуже довго і швидко потьмяніє.
- 21 жовтня. Стрижка додасть сил і здоров'я волоссю. Після неї волосся менше січеться, стає густішим і міцнішим, випадання волосся значно скоротиться.
- 22 жовтня. Стрижка сьогодні дозволить позбутися від хвороб, а також приверне гроші. Якщо хочете, щоб волосся росло швидше, стан поліпшувався, а коріння зміцнювалося, підстрижіть волосся в цей день.
- 23 жовтня. Фарбування і тонування пройде вдало, особливо зафарбовування сивини. Можна навіть піти на експерименти з кольором.
- 24 жовтня. Шевелюра може стати неслухняною і млявою, погано піддаватися укладанню, зачіска швидко вам набридне, так само є ризик що волосся почне випадати.
- 25 жовтня. Якщо в цей день щось змінювати в організмі, а тим більше відрізати якусь частину, то можна порушити зв'язок з космосом. До речі, ці рекомендації повною мірою стосуються не тільки волосся, але і нігтів.
- 26 жовтня. Відвідати перукаря варто власникам тонкого і пошкодженого волосся, сьогодні їм варто провести оздоровчі та загальнозміцнювальні процедури.
- 27 жовтня. Через стрижки та миття голови може з'явитися лупа, якщо є така можливість варто утриматися від цих дій.
- 28 жовтня. Будь-яка взаємодія з волоссям приверне до вас різні енергії це допоможе вам знайти сили, спокій і рівновагу.
- 29 жовтня. Стрижка волосся дозволить поліпшити ваше здоров'я, а інтуїція буде на висоті, вона дозволить розв'язати фінансові питання в бізнесі. Фарбування волосся сьогодні вкрай не бажано.
- 30 жовтня. Зачіска повинна бути якомога природнішою, бажано залишити проділ, це дозволить вам отримати енергію переродження та відновлення.
- 31 жовтня. Не варто відкладати стрижку, яку запланували на сьогодні. Нова зачіска, крім нових позитивних емоцій, додасть волоссю сил і енергії, їх зовнішній вигляд кардинально зміниться в кращу сторону.
Довірте своє волосся професіоналам
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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