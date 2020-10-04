Як і з чим стильно носити чоловічий тренч: 10 модних ідей у фото

Класичний тренч – предмет гардероба, який повинен бути у кожного чоловіка. Чому? Якісний плащ – не тільки відмінний захист від негоди, але й миттєво перетворює чоловіка у мрію багатьох дам. Але тренчкот – річ серйозна і носити його потрібно вміти. Як? Читай далі та надихайся ідеями модних образів.

Одним з універсальних і позачасових елементів верхнього чоловічого одягу є тренч. Уже упродовж понад 100 років цей елемент гардеробу не втрачає актуальності. Погодься, є дещо особливе в ньому – легкий шик та елегантність. Крім цього, тренчкот поєднується з майже кожною річчю. Потрібні докази? Хочеш дізнатися, з чим носити тренч? Є безліч різних стилів і способів, але ми зібрали деякі з наших фаворитів.

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Як і з чим поєднувати тренч: 10 стильних образів

#1

Якщо ти приписуєш себе до тієї групи людей, які здатні легко орієнтуватися в модних тенденціях, то тобі точно припаде до душі ансамбль зі світло-коричневого плаща і темно-бірюзових штанів чіносів. Вибираючи взуття, можна трохи пофантазувати і доповнити образ біло-синіми низькими кедами з щільної тканини.

#2

Світло-коричневий плащ і чорні шорти – безпрограшний чоловічий образ для вечері у ресторані. Щоб ансамбль не вдався дуже зализаним, можеш завершити його білими низькими кедами з щільної тканини.

#3

Поєднання бежевого плаща і світло-коричневих штанів чіносів без сумнівів буде привертати погляди прекрасних дам. А ефектності образу додадуть темні окуляри і світлі кросівки.

#4

Поєднання темно-синього плаща і темно-синього костюма у вертикальну смужку дозволить реалізувати елегантний стиль. Доповнивши ансамбль білими високими кедами з щільної тканини, ти додаси у нього трохи безтурботності.

#5

Світло-коричневий плащ і темно-сірі штани чіноси у вертикальну смужку чудово впишуться в будь-який чоловічий образ – розслаблений буденний лук або ж строгий вечірній. Шанувальники незаїжджених поєднань можуть довершити комбінацію світлим взуттям.

#6

Якщо ти належиш до тієї категорії джентльменів, які люблять одягатися стильно, тобі сподобається тандем темно-синього плаща і темно-зелених штанів чіносів. Якщо не проти зробити ансамбль трохи суворішим, тоді як взуття до цього образу, варто вибрати чорні шкіряні черевики челсі.

#7

Образ зі світло-коричневого плаща і сірих штанів підходить і для робочого дня в офісі, і для крутого вечора з друзями. Пара білих низьких кедів з щільної тканини додасть ансамблю легкості і динамічності.

#8

Дует темно-синього плаща і темно-синіх штанів чіносів виглядає чудово, хіба не так? Бежеві кросівки додадуть ансамблю легкості і безтурботності.

#9

Якщо ти приписуєш себе до тієї групи джентльменів, які знаються на тому, що стильно, а що ні, тобі припаде до душі образ з темно-синього плаща і темних джинсів. Якщо поєднання непоєднуваного привертає тебе не менше, ніж перевірена класика, закінчи свій образ білими низькими кедами.

#10

Якщо ти з тієї когорти чоловіків, які люблять одягатися модно, тобі підійде ансамбль зі світло-коричневого плаща і темно-зелених вельветових штанів. Заверши образ чорними шкіряними лоферами з пензликами.

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