З чим не варто їсти смажену картоплю

З чим не можна їсти смажену картоплю

Мало хто не любить смажену картоплю, хоча медики взагалі не рекомендують щось смажити. Але у невеликих кількостях та рідко можна дозволити собі і цю страву. Тому фахівці розповіли, з якими продуктами не варто поєднувати картопельку, щоб потім погано не почуватись.

Смажена картопля є доволі важкою стравою для травлення, тому дієтологи не рекомендують нею зловживати. Однак і на цьому правила вживання цієї смакоти не закінчуються.

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З чим не можна їсти смажену картоплю? Медики наголошують, що краще не комбінувати її з іншою важкою їжею, приміром, хлібом. Він здатен погіршити вплив картоплю на шлунок, адже також містить чимало крохмалю. Тому організм не може швидко перетравити це, виробляючи більше шлункового соку. А це лише збільшує ризики подразнення слизової оболонки шлунку.

З чим не можна їсти смажену картоплю

Також варто забувати про спиртне з картопелькою, адже це серйозне навантаження на нирки. Тому відставте пляшку пива якомога далі, коли готуєте цю страву.

Картопля з м'ясом давно стала традиційною стравою, але насправді таке поєднання завдає справжній удар по травленню. Велика кількість білків, жирів та вуглеводів змушує організм працювати в екстреному режимі.

З чим не можна їсти смажену картоплю

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