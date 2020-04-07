Які продукти допомагають боротись з сонливістю

Чимало людей і не здогадуються про те, що деякі смаколики викликають бажання поспати, тому фахівці розповіли, що ж чудово підходить для бадьорості. Ці продукти ідеальні для сніданків!

Дослідники з Кембриджського університету розповіли, як позбутись сонливості та втоми завдяки трапезі. Звісно ж, багато хто просто обере горня кави, але не найефективніший спосіб, який не варто практикувати натщесерце.

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Значно простіше та смачніше просто приготувати правильний сніданок (чи обід, чи вечерю). Річ у тому, що для покращення працездатності організму потрібен білок. Він дозволяє ефективніше стимулювати роботу мозку, аніж той самий кофеїн чи цукор.

"Після прийому їжі, в якій білки переважають над вуглеводами, люди будуть більш уважними та зібраними. Нежирні продукти з повноцінним білком (приміром, склянка молока) можуть додати бадьорості значно краще, аніж кава з цукром чи шоколадний батончик", – зазначають учені.

Що їсти, щоб збадьоритись

До слова, саме солодощі призводять до того, що виникає відчуття сонливості, тож не варто перегинати з улюбленими смаколиками.

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