З чим не варто поєднувати диню: поради лікарів

Диня – один із найпопулярніших літніх смаколиків. Утім, є умови за яких не варто її вживати. Крім того, лікарі розповіли, з чим не варто її поєднувати, аби не відчувати дискомфорту.

Передовсім, медики зазначають, що їсти диню натщесерце не можна. Тому, якщо ви вважаєте, що нею влітку ідеально снідати – відмовтесь від такої ідеї.

Вам сподобається: Смажений кавун: несподіваний смачний рецепт літнього смаколика

Крім того, погано диня поєднується зі спиртними напоями, а також молочними продуктами. Такий "коктейль" може негативно вплинути на самопочуття.

Ще не слід запивати диню водою. Такий крок може стати причиною розладу шлунка.

Диня корисна, але їсти її можна не всім

Ви не повірите, але медики не рекомендують їсти диню вагітним жінкам. Також не варто її їсти відразу після вживання їжі. В ідеалі, насолоджуватися динею між основними прийомами.

Зберігати диню потрібно лише в холодильнику. А от купувати її слід або в крамницях або на ринках. Ятки біля доріг краще оминати, адже диня ідеально вбирає всі токсичні речовини.

Дуже смачно: Як приготувати смачну курячу грудку за три хвилини