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З чим краще не їсти смажену картоплю
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Науковці розповіли, якими продуктами не варто доповнювати смажену картоплю. Чимало людей робить помилку, додаючи до улюбленої картопельки саме ці смаколики. А ви так робите?
Дієтологи наголосили, з чим краще не поєднувати смажену картоплю, яка й так є доволі складною для травлення. Відзначимо також, що в Агентстві харчових стандартів Великобританії (FSA) нещодавно заявили, що під час смаження картоплі і навіть хліба варто звертати увагу на скоринку.
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Ідеальним варіантом є золота скоринка, а не коричнева, адже тоді у страві не виникає речовина акриламід, яка здатна пошкоджувати ДНК. Тому для початку варто правильно підсмажити овоч, а тоді звертати увагу невдалі доданки до нього, які можуть вас здивувати, адже є доволі популярними під час застілля.
- Помідори. Крохмаль та кислі продукти не надто добре ладять, тому можна отримати не надто приємні відчуття через погіршення травлення.
- М'ясо. Його додають до всіх гарнірів, а картопля не виключення, однак для організму це дуже велике навантаження, адже потрібно перетравити і жир, і білок, і вуглеводи.
- Хліб. Звичка хлібом заїдати всі страви є доволі шкідливою, а зі смаженою картоплею й зовсім забороненою. Все тому, що в організм потрапить велика порція крохмалю, для якої потрібно більше кислоти, а це не надто позитивно вплине на слизову оболонку.
- Спиртне. Таке поєднання завершиться щонайменше застоєм рідини у тканинах, а також сильним навантаженням на нирки.
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