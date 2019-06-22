З чим краще не їсти смажену картоплю

Науковці розповіли, якими продуктами не варто доповнювати смажену картоплю. Чимало людей робить помилку, додаючи до улюбленої картопельки саме ці смаколики. А ви так робите?

Дієтологи наголосили, з чим краще не поєднувати смажену картоплю, яка й так є доволі складною для травлення. Відзначимо також, що в Агентстві харчових стандартів Великобританії (FSA) нещодавно заявили, що під час смаження картоплі і навіть хліба варто звертати увагу на скоринку.

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Ідеальним варіантом є золота скоринка, а не коричнева, адже тоді у страві не виникає речовина акриламід, яка здатна пошкоджувати ДНК. Тому для початку варто правильно підсмажити овоч, а тоді звертати увагу невдалі доданки до нього, які можуть вас здивувати, адже є доволі популярними під час застілля.

Помідори. Крохмаль та кислі продукти не надто добре ладять, тому можна отримати не надто приємні відчуття через погіршення травлення.

Крохмаль та кислі продукти не надто добре ладять, тому можна отримати не надто приємні відчуття через погіршення травлення. М'ясо. Його додають до всіх гарнірів, а картопля не виключення, однак для організму це дуже велике навантаження, адже потрібно перетравити і жир, і білок, і вуглеводи.

З чим не можна їсти картоплю

Хліб. Звичка хлібом заїдати всі страви є доволі шкідливою, а зі смаженою картоплею й зовсім забороненою. Все тому, що в організм потрапить велика порція крохмалю, для якої потрібно більше кислоти, а це не надто позитивно вплине на слизову оболонку.

Звичка хлібом заїдати всі страви є доволі шкідливою, а зі смаженою картоплею й зовсім забороненою. Все тому, що в організм потрапить велика порція крохмалю, для якої потрібно більше кислоти, а це не надто позитивно вплине на слизову оболонку. Спиртне. Таке поєднання завершиться щонайменше застоєм рідини у тканинах, а також сильним навантаженням на нирки.

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