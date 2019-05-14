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Названі авто, які можна купувати з великим пробігом

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Mercedes W124 - фото 1
Mercedes W124 / 1Gai

Експерти склали підбірку автомобілів, які розходяться дуже швидко на вторинному ринку. Для цих моделей пробіг 300-400 тисяч кілометрів є буденністю.

Найкраще зарекомендували себе версії Mercedes W124 з бензиновими двигунами об'ємом 1,8 і 2,0 літра. Чудова якість збірки і проста надійна конструкція дозволяють дуже довго підтримувати автомобіль на ходу.

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Культовий 124-й Toyota Camry 30 доволі часто можна побачити на наших дорогах. Пробіг цього автомобіля нерідко перевищує 1 мільйон кілометрів, зберігаючи при цьому ремонтопридатність. Четверте покоління японського седана Audi 100 C4 відрізняється надійністю. Цілком реально знайти "живий" екземпляр з пробігом понад 200 тисяч кілометрів. Вдала підвіска з високим рівнем комфорту забезпечує переміщення нашими дорогам.

TOYOTA CAMRY - фото 327196
TOYOTA CAMRY

Оцинкований кузов Nissan Maxima A32 стійко протистоїть іржі. Крім того, фахівці відзначають високий запас надійності у мотора і трансмісії. При належному догляді автомобіль може прослужити дуже довго, пройшовши навіть понад 400 тисяч кілометрів.

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Джерело: kbb
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