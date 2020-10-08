Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус День вчителя

З будинку Кріштіану Роналду вкрали футболку за 200 євро

  • 10
Кріштіану Роналду - фото 1
Кріштіану Роналду / gettyimages

Нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду став жертвою злодія. Зловмисник вкрав не найціннішу річ, але дуже знакову

Напередодні невідомий пробрався в будинок форварда на Мадейрі, поки той у складі збірної Португалії грав проти збірної Іспанії.

І ще: Захисник Динамо зробив пропозицію дівчині на її день народження

Зловмисник вкрав підписану футболку "Ювентуса", вартість якої оцінюється в €200, і ще кілька речей. Стверджується, що в будівлю злочинець потрапив, коли один з працівників будинку відкрив гараж. Чоловік пробув всередині недовго. При цьому він попалився на камерах, і тепер поліція щосили розслідує інцидент. Більш того, у правоохоронців вже є підозрюваний.

Товариський матч Португалія – ​​Іспанія пройшов в Лісабоні і завершився з рахунком 0:0. 35-річний нападник провів на полі 72 хвилини, після чого пішов на заміну.

З будинку Кріштіану Роналду вкрали футболку за 200 євро - фото 429410

З будинку Кріштіану Роналду вкрали футболку за 200 євро - фото 429411

З будинку Кріштіану Роналду вкрали футболку за 200 євро - фото 429412

Це цікаво: Футбольний клуб Арсенал звільнив штатного динозавра: він працював з 1993 року

Джерело: dnoticias
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Тіна Кароль з Індії та Монатік з Бразилії: як виглядали б українські зірки в інших країнах
  • 06 жовтня, 14:16
  • 14600
ТОП-8 нових серіалів жовтня 2020, які варто переглянути
  • 30 вересня, 12:19
  • 411
Як і з чим стильно носити чоловічий тренч: 10 модних ідей у фото
  • 04 жовтня, 19:49
  • 114
Загрузка...
Новини