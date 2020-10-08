З будинку Кріштіану Роналду вкрали футболку за 200 євро

Нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду став жертвою злодія. Зловмисник вкрав не найціннішу річ, але дуже знакову

Напередодні невідомий пробрався в будинок форварда на Мадейрі, поки той у складі збірної Португалії грав проти збірної Іспанії.

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Зловмисник вкрав підписану футболку "Ювентуса", вартість якої оцінюється в €200, і ще кілька речей. Стверджується, що в будівлю злочинець потрапив, коли один з працівників будинку відкрив гараж. Чоловік пробув всередині недовго. При цьому він попалився на камерах, і тепер поліція щосили розслідує інцидент. Більш того, у правоохоронців вже є підозрюваний.

Товариський матч Португалія – ​​Іспанія пройшов в Лісабоні і завершився з рахунком 0:0. 35-річний нападник провів на полі 72 хвилини, після чого пішов на заміну.

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