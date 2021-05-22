Як виглядає нічний Київ з космосу: чарівний кадр

У мережі з'явилося приголомшливе фото нічного Києва, зняте з космосу. Наша столиця вражає навіть з величезної висоти!

Знімком нічної столиці, зробленим Томом Песке, поділився в Facebook сходознавець Андрій Васильєв.

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"В мене на окулярах закріплений спеціальний монітор, котрий передає мені картинку з камер, котрі розташовані на об‘єкті, котрий я пілотую. Цей монітор, щось типу монітора з дронів, котрі ви так любите запускати. В мене теж своєрідний дрон, лише великий і у космосі", – зазначив Васильєв.

"Люди маленькі внизу, як миші", "Від Борщагівки до Троєщини 1,5 см", "Красиво як... а кияни навіть не підозрюють, що на них дивляться з космосу", "Яка краса! Аж подих перехоплює!", – пишуть коментатори.

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