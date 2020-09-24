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З ароматом диму: як на каліфорнійське вино вплинуть лісові пожежі

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Пожежі у Каліфорнії вплинуть на смак й аромат вина - фото 1
Пожежі у Каліфорнії вплинуть на смак й аромат вина

Експерт з винного виробництва Бурак Казаз з Університету Сіракузи стверджує, що дим від лісових пожеж на західному узбережжі США вплине на каліфорнійське вино. Напій отримає присмак копченості.

Річ у тім, що зараз виноградники у Каліфорнії покриті попелом.

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Винороби можуть почати збирати урожай раніше, ніж планували, щоб не стало ще гірше. Крім того, запахом диму просочилися скриньки для зберігання ягід, а також бочки, де витримується напій.

"Від запаху диму і гару складно позбутися, – говорить професор Казаз. – Він тільки накопичується, тому що уряд в останні роки не справляється з пожежами".

З ароматом диму: як на каліфорнійське вино вплинуть лісові пожежі - фото 427287
Аби позбутися присмаку диму потрібно буде зачекати кілька років

Теоретично виробники можуть спробувати замаскувати новий присмак, але з цього навряд чи вийде щось хороше. Любителі каліфорнійського вина будуть відчувати дим ще щонайменше кілька років.

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Джерело: Phys
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