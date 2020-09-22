Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин 1 вересня

У США продають квартиру з вічним запасом пива

  • 98
У США продають квартиру з вічним запасом пива - фото 1

У США виставили на продаж квартиру, у вартість якої входять "вічні" поставки пива. Новий господар буде регулярно отримувати безкінечні запаси хмільного напою чеського виробника Budweiser за однієї умови.

В американському місті Лейк-Ворт, штат Флорида, продають квартиру "з пивних банок". У квартирі площею 76 квадратних метрів розташовані дві ванні кімнати і дві спальні. Головною особливістю житла є те, що стіни й стеля кімнат повністю покриті банками чеського пива Budweiser.

І ще: Дівчина зробила таємну кімнату в шафі, і це мрія багатьох (відео)

За умови, що новий власник квартири не буде робити в ній ремонт, пивоварна компанія Anheuser-Busch зобов'язується регулярно поповнювати господареві запаси світлого пива. Крім того, у квартирі безліч сувенірної продукції Anheuser-Busch.

Незвичайну нерухомість оцінили у 100 тисяч доларів. Про кількість охочих її купити поки невідомо.

У США продають квартиру з вічним запасом пива - фото 426641

У США продають квартиру з вічним запасом пива - фото 426642

У США продають квартиру з вічним запасом пива - фото 426643

У США продають квартиру з вічним запасом пива - фото 426644

У США продають квартиру з вічним запасом пива - фото 426645

У США продають квартиру з вічним запасом пива - фото 426646

У США продають квартиру з вічним запасом пива - фото 426647

У США продають квартиру з вічним запасом пива - фото 426648

У США продають квартиру з вічним запасом пива - фото 426649

У США продають квартиру з вічним запасом пива - фото 426640
У США продають квартиру з вічним запасом пива - фото 426639

Читайте також: Тільки для уважних: епічні сходи здивували Reddit

Джерело: kxxv
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: акушерка Шеріл Грант, яка стала гарячою фітнес-моделлю (18+)
  • 20 вересня, 18:50
  • 6427
Популярна музика осені: плейлист нових пісень вересня
  • 20 вересня, 12:20
  • 108
5 обов'язкових кроків у догляді за шкірою обличчя восени
  • 19 вересня, 15:15
  • 85
Загрузка...
Новини