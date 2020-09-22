У США продають квартиру з вічним запасом пива

У США виставили на продаж квартиру, у вартість якої входять "вічні" поставки пива. Новий господар буде регулярно отримувати безкінечні запаси хмільного напою чеського виробника Budweiser за однієї умови.

В американському місті Лейк-Ворт, штат Флорида, продають квартиру "з пивних банок". У квартирі площею 76 квадратних метрів розташовані дві ванні кімнати і дві спальні. Головною особливістю житла є те, що стіни й стеля кімнат повністю покриті банками чеського пива Budweiser.

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За умови, що новий власник квартири не буде робити в ній ремонт, пивоварна компанія Anheuser-Busch зобов'язується регулярно поповнювати господареві запаси світлого пива. Крім того, у квартирі безліч сувенірної продукції Anheuser-Busch.

Незвичайну нерухомість оцінили у 100 тисяч доларів. Про кількість охочих її купити поки невідомо.

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