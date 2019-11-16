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З App Store видалили всі програми, пов'язані з вейпінгом

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З App Store видалили всі програми, пов'язані з вейпінгом - фото 1

Apple вирішила видалити всі програми, пов'язані з курінням електронних сигарет через зростання проблем зі здоров'ям.

Компанія Apple видалила з магазину App Store 181 додаток, які були пов'язані з вейпінгом. Причиною цьому стало зростання проблем зі здоров'ям через куріння електронних сигарет.

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У корпорації Apple підтвердили, що всі програми, які заохочують або полегшують використання вейпів, більше не доступні для завантаження і будуть заборонені до додавання в App Store.

З App Store видалили всі програми, пов'язані з вейпінгом - фото 368536

Ми дуже піклуємося про те, щоб магазин додатків був надійним місцем для наших клієнтів, і особливо для молоді. Ми постійно оцінюємо додатки і вивчаємо останні дані, щоб визначити ризики для здоров'я і благополуччя користувачів, – йдеться в коментарі Apple.

Раніше Центри з контролю і профілактики захворювань США (CDC) повідомили про смерть щонайменше 42 осіб через хвороби легенів, викликаних електронними сигаретами.

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