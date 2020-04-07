З 7 квітня перетнути кордон України можна лише в 19 пунктах пропуску: список і карта

Уряд розширив перелік пунктів пропуску, які з 7 квітня будуть закриті. Відтепер перетнути державний кордон України можна лише на власному авто та лише в 19 пунктах. Дізнайтесь список відкритих КПП!

Митниця оновила інтерактивну мапу, на якій позначила всі пункти пропуску – відкриті (зеленого кольору) та закриті (червоного кольору) – як для пасажирського, так і вантажного сполучення. До вашої уваги онлайн карта:

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У відомстві також нагадали, що з 7 квітня тимчасово зупинить свою роботу в тому числі автомобільний пункт пропуску "Рава-Руська – Гребенне": і для пасажирів, і для вантажних перевезень.

Через карантинні заходи наразі припинене пішохідне сполучення, а також закриті пункти пропуску через державний кордон для міжнародного пасажирського залізничного, повітряного, автобусного сполучення.

Список відкритих пунктів пропуску

Державна прикордонна служба оприлюднила список пунктів пропуску, у яких можна перетнути кордон (але винятково власним автотранспортом!):

на кордоні з Білоруссю:

у Чернігівській області: "Сеньківка – Веселівка", "Нові Яриловичі – Нова Гута", "Славутич – Комарин";

у Житомирській області: "Виступовичі – Нова Рудня";

у Волинській області: "Доманове – Мокрани";

на кордоні з Польщею:

у Львівській області: "Краківець – Корчова";

у Волинській області: "Ягодин – Дорохуськ";

на кордоні зі Словаччиною:

у Закарпатській області: "Ужгород – Вишнє-Нємецьке";

на кордоні з Угорщиною:

у Закарпатській області: "Чоп (Тиса) – Захонь";

на кордоні з Румунією:

у Закарпатській області: "Дякове – Халмеу";

у Чернівецькій області: "Порубне – Сірет";

на кордоні з Молдовою:

в Одеській області: "Паланка – Маяки – Удобне", "Старокозаче – Тудора", "Рені – Джюрджюлешть";

у Вінницькій області: «"Могилів-Подільський – Отач";

на кордоні з Росією:

у Харківській області: "Гоптівка – Нехотєєвка";

у Сумській області: "Юнаківка – Суджа", "Бачівськ – Троєбортне";

у Чернігівській області: "Сеньківка – Нові Юрковичі";

у Луганській області: "Мілове – Чертково".

Які кпп відкриті на кордоні України

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