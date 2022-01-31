З 1 лютого в Україні стрімко зростуть ціни на одноразові пакети: скільки тепер платитимемо

Уже з початку лютого в Україні буде запроваджено нові ціни на пластикові пакети в супермаркетах. Розповідаємо, скільки потрібно буде віддати за одноразові торбинки.

Так, з 1 лютого 2022 року набуде чинності ухвалене урядом рішення про встановлення мінімальних роздрібних цін на пластикові пакети. Як йдеться у пресслужбі Міністерства економіки України, ціль таких заходів – обмежити обіг пластикових пакетів та покращити екологічну ситуацію в країні.

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"Кожен українець загалом використовує 500 пластикових пакетів щорічно. Вони служать всього кілька хвилин, а потім розкладаються понад століття, забруднюючи довкілля. Затвердження мінімальних роздрібних цін на пластикові пакети стимулюватиме громадян використовувати багаторазові екологічні сумки та дозволить убезпечити навколишнє середовище та здоров'я людей від шкідливого впливу мікропластику”, – зазначив перший заступник Мінекономіки України Денис Кудін.

Встановлені мінімальні ціни на одноразові пакети

2 гривні – за пакет без ручок та бічних складок;

– за пакет без ручок та бічних складок; 2,5 гривні – за пакет без ручок, але з бічними складками або з ручками без бічних складок;

– за пакет без ручок, але з бічними складками або з ручками без бічних складок; 3 гривні – за пакет із ручками та бічними складками.

Раніше більшість супермаркетів на одноразові пакети встановлювали символічні ціни – від 1 до 12 копійок.

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