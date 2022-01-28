На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
У Бельгії видаватимуть паспорти із зображеннями з коміксів
-
- 54
Громадяни Бельгії з 7 лютого 2022 зможуть отримати паспорт з новим оформленням. На сторінках документів з'являться картинки з Тентеном та смурфами.
Як пише RTBF, на нових моделях паспортів зображатимуть героїв з відомих місцевих коміксів. Серед яких будуть репортер Тентен, шукачі пригод Блейк та Мортімер, Ларго Вінч, смурфи та інші персонажі.
І ще: Карантинні зони в Україні оновили: у яких областях найбільше обмежень
"Ми вибрали дизайн, який представляє нашу країну, її мистецтво та культуру з відтінком таланту, досвіду, скромності та гумору", – розповіла міністерка закордонних справ Бельгії Софі Вільмес.
Громадяни Бельгії використовують паспорт в основному для поїздок за кордон. Усередині країни їм достатньо мати пластикові картки, що засвідчують особу. Проте паспорти часто підробляють, тому влада не лише оновила дизайн документа, а й змінила в ньому системи безпеки.
Новий варіант має 48 елементів захисту (замість старих 24). Наприклад, на лицьову сторінку помістили штрих-код з особистими даними власника, а проколи фотографії виконали під різним кутом.
Читайте також: На дороги України виїхали поліцейські автомобілі-фантоми: які порушення вони виявлятимуть
-
18:4810 колоритних галицьких слів, які прикрасять ваше мовлення
-
18:17Гороскоп на 30 січня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:49У Nike взяли на роботу 12-річного ілюстратора
-
17:21Названо три знаки Зодіаку, які можуть відсвяткувати весілля у 2022 році
-
16:48Дивіться, як виглядає перший у світі надрукований на 3D-принтері Rolls-Royce
-
Українська музика 2021 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
16:19Дієтологи пояснили, чому не варто пити воду під час їжі
-
15:47Що означає чорний трикутник над ілюмінаторами у літаку
-
15:19Найкращі рецепти ситних салатів, які замінять вам вечерю
-
14:46Роналду здивував кохану незвичайним подарунком на день народження
-
14:14Космічні сили: дивіться трейлер другого сезону серіалу зі Стівом Кареллом
-
13:42Прощавай, каре! Рідкий боб – наймодніша зачіска 2022 року
-
13:12Фотограф показав найказковіше місце на Землі
-
12:50ТЕСТ: Народний чи заслужений? Вгадай звання українських зірок
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
12:22Перша леді США показала кота, який переїхав до Білого Дому
-
11:45Jeep розкрив вартість нового позашляховика Grand Cherokee 4xe
-
11:15Холостяк-12: дивіться анонс найромантичнішого шоу країни з Алексом Топольським
-
10:43Вчені змогли вловити ДНК у повітрі
-
10:20Ці види чаю дійсно допомагають схуднути
-
09:55Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 29 січня
-
09:19Медики нагадали, як алкоголь впливає на стан шкіри
-
08:49Гороскоп на лютий 2022: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
-
08:15Несподівано: Мессі назвав винуватця свого відходу з Барселони
- 28 січня
-
21:47Незвідане: вийшов фінальний трейлер фільму з Томом Голландом
-
18:4810 колоритних галицьких слів, які прикрасять ваше мовлення
-
15:19Найкращі рецепти ситних салатів, які замінять вам вечерю
-
12:50ТЕСТ: Народний чи заслужений? Вгадай звання українських зірок
-
09:55Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 29 січня
-
08:49Гороскоп на лютий 2022: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
- 28 січня
-
20:18Названий простий спосіб стати трошечки щасливішим
-
18:42Знаки Зодіаку, для яких лютий 2022 стане найкращим місяцем
-
15:17Які авто припарковані правильно: тест, на який більшість водіїв не знають відповіді
-
12:15Елайджа Вуд святкує 41-річчя! Вгадай фільм з актором за фото
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 28 січня
-
07:49Церковний календар на лютий 2022 року: православний і греко-католицький
- 27 січня
-
20:20Океан Ельзи – Весна: насолоджуйтеся романтичною новинкою гурту
-
18:43Що їсти взимку, аби не погладшати
-
15:50Психолог назвав 12 питань, які дуже важливі для стосунків після 6 місяців
-
12:52Карантинні зони в Україні оновили: у яких областях найбільше обмежень
-
09:52Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 27 січня
-
07:48Місячний посівний календар на лютий 2022: коли і що садити
- 26 січня
-
21:49В ЄС узгодили нові правила в'їзду для туристів: що зміниться 1 лютого
-
18:50Через скільки років ви почуватиметеся щасливими у шлюбі: цікаве дослідження
-
10:19Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 26 січня
-
07:49Місячний календар стрижок на лютий 2022: дні, коли стригти волосся
- 25 січня
-
20:50Занадто сексуальна для спортзалу: модель заінтригувала новими фото 18+
-
18:30Цінний непотріб: люди дивують фото знахідок серед викинутих речей
-
16:20Дивна, але екзотична: як змінювалася актриса Віра Фарміга – фото 18+
-
15:11На дороги України виїхали поліцейські автомобілі-фантоми: які порушення вони виявлятимуть