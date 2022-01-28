У Бельгії видаватимуть паспорти із зображеннями з коміксів

Громадяни Бельгії з 7 лютого 2022 зможуть отримати паспорт з новим оформленням. На сторінках документів з'являться картинки з Тентеном та смурфами.

Як пише RTBF, на нових моделях паспортів зображатимуть героїв з відомих місцевих коміксів. Серед яких будуть репортер Тентен, шукачі пригод Блейк та Мортімер, Ларго Вінч, смурфи та інші персонажі.

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"Ми вибрали дизайн, який представляє нашу країну, її мистецтво та культуру з відтінком таланту, досвіду, скромності та гумору", – розповіла міністерка закордонних справ Бельгії Софі Вільмес.

Громадяни Бельгії використовують паспорт в основному для поїздок за кордон. Усередині країни їм достатньо мати пластикові картки, що засвідчують особу. Проте паспорти часто підробляють, тому влада не лише оновила дизайн документа, а й змінила в ньому системи безпеки.

Новий варіант має 48 елементів захисту (замість старих 24). Наприклад, на лицьову сторінку помістили штрих-код з особистими даними власника, а проколи фотографії виконали під різним кутом.

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