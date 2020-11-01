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З 1 листопада у Києві набирає чинності зимове обмеження швидкості: перелік вулиць

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Сезонне обмеження швидкості у Києві - фото 1
Сезонне обмеження швидкості у Києві / avtoblog

У Києві з 1 листопада набрати чинності сезонне обмеження швидкості. Зміни швидкісного режиму вводяться на семи столичних дорогах. Дізнайтеся, на яких ділянках тепер не можна розганятися понад 50 км/год.

Так, на вулицях української столиці максимальний ліміт швидкості незалежно від кількості смуг, присутності роздільника та інших інженерних особливостей зменшується від 80 до 50 км/год. За словами глави Департаменту транспортної інфраструктури, введення такої норми дозволить зменшити ризики виникнення дорожньо-транспортних пригод на мокрій дорозі, пов'язані з перевищенням швидкості.

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Обмеження швидкості у 50 км/год повертається на вулиці:

  • просп. Шухевича (Ватутіна) (від Північного моста до вул. Оноре де Бальзака);
  • вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського моста до вул. Електриків)
  • Наддніпрянське шосе;
  • Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);
  • Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного);
  • вул. Саперно-Слобідська (від вул. М. Грінченка до Південного мосту);
  • просп. М. Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі).

У такому режимі столичним водіям доведеться їздити аж до 1 квітня. Після цього на цих ділянках знову буде введено обмеження у 80 км/год.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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