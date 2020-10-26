ТОП-10 автомобілів, на яких їздять найагресивніші водії

Подейкують, що манера їзди впливає на вибір марки автомобіля. На цю тему є поширений стереотип про деяких власників BMW, які не знають про існування поворотників та правил дорожнього руху. Проте не BMW єдиними. Ось ще на яких машинах часто їздять агресивні водії.

Так, найчастіше автохами вибирають дорогі спортивні автомобілі, як правило, в кузові седан. Пізнати таких водіїв не важко. Вони люблять активно жестикулювати і викрикувати у вікно машини нецензурні фрази, адресовані попутникам, сигналити на світлофорі, проскакувати перехрестя на миготливі сигнали і всіляко виявляти свою перевагу на дорозі.

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Аналітичне агентство Insurify провело дослідження і з'ясувало, які саме авто вибирають агресивні водії. Для цього вони проаналізували біліше як 2,5 мільйона заявок на території США з власної страхової бази і зіставили їх з кількістю штрафів за порушення ПДР. У підсумку вони отримали десятку автомобілів з найагресивнішими водіями, які не зважають на чиюсь думку і поводяться як "королі доріг".

10 марок авто, власниками яких часто є агресивні водії

BMW 4-series

BMW 7-series

Audi A5

Subaru WRX

Toyota Celica

Acura TLX

Acura ILX

Hyundai Veloster

Honda Element

Audi A4

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