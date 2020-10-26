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ТОП-10 автомобілів, на яких їздять найагресивніші водії

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ТОП-10 автомобілів, на яких їздять найагресивніші водії - фото 1

Подейкують, що манера їзди впливає на вибір марки автомобіля. На цю тему є поширений стереотип про деяких власників BMW, які не знають про існування поворотників та правил дорожнього руху. Проте не BMW єдиними. Ось ще на яких машинах часто їздять агресивні водії.

Так, найчастіше автохами вибирають дорогі спортивні автомобілі, як правило, в кузові седан. Пізнати таких водіїв не важко. Вони люблять активно жестикулювати і викрикувати у вікно машини нецензурні фрази, адресовані попутникам, сигналити на світлофорі, проскакувати перехрестя на миготливі сигнали і всіляко виявляти свою перевагу на дорозі.

ТЕСТ: Що означають ці дорожні знаки?

ТОП-10 автомобілів, на яких їздять найагресивніші водії - фото 432027

Аналітичне агентство Insurify провело дослідження і з'ясувало, які саме авто вибирають агресивні водії. Для цього вони проаналізували біліше як 2,5 мільйона заявок на території США з власної страхової бази і зіставили їх з кількістю штрафів за порушення ПДР. У підсумку вони отримали десятку автомобілів з найагресивнішими водіями, які не зважають на чиюсь думку і поводяться як "королі доріг".

10 марок авто, власниками яких часто є агресивні водії

  • BMW 4-series
  • BMW 7-series
  • Audi A5
  • Subaru WRX
  • Toyota Celica
  • Acura TLX
  • Acura ILX
  • Hyundai Veloster
  • Honda Element
  • Audi A4
ТОП-10 автомобілів, на яких їздять найагресивніші водії - фото 432025

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Джерело: insurify
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