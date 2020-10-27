В Україні хочуть обмежити пересування дизельних авто: у якому місті заборонять в'їзд машин

Уряди багатьох країн поступово вводять обмеження на пересування авто, які працюють на дизельному паливі. Це пов'язано з тим, що такі машини забруднюють навколишнє середовище, завдаючи шкоди екології. Підтримати таку ініціативу вирішили в одному з українських міст.

Йдеться про Львів, керівництво якого виступило з пропозицією про заборону пересування дизельних автомобілів вулицями міста. Така ініціатива викладена у документі №934, який зареєстрований на сайті Львівської міськради. Він передбачає проведення низки заходів з метою поліпшення якості повітря. В рамках програми, у Львові мають намір створити спеціальні "екологічні" зони, в які будуть мати доступ тільки електромобілі і авто з ДВС певних класів екологічності.

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Крім того, в місті буде широка мережа зарядних станцій для електрокарів, а також введені знижки на парковку для власників електричних авто. Для машин виключно з ДВС буде розроблений і введений новий регламент техогляду.

У разі прийняття цієї ініціативи, обмеження будуть вводитися поступово, починаючи з 2021 року. Спочатку в так звані Low emission zones заборонять в'їзд вантажівок і авто, які вироблені до 1991 року. Друга хвиля обмежень почне діяти з 2030 року та буде повністю забороняти в'їзду всіх дизельних транспортних засобів.

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