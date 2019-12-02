З 1 грудня у США почали продавати яблука, які рік не псуються

З початку грудня в американських магазинах стартував продаж яблук сорту Cosmic Crisp, які можуть зберігатися в холодильнику до року. Його селекція почалася в 1997 році і тривала 22 роки.

Cosmic Crisp вивели вчені з Вашингтонського університету, він став гібридом сортів Honeycrisp і Enterprise. Вирощувати яблука поки зможуть тільки фермери зі штату Вашингтон, які отримали ексклюзивну ліцензію на сорт терміном на 10 років. Вартість досліджень і запуску Cosmic Crisp у світове виробництво склала близько 10 мільйонів доларів. В цілому посадили 12 мільйонів дерев.

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Як зазначила глава програми по виведенню сорту Кейт Еванс, яблуко вийшло міцним, хрустким і соковитим. За її словами, термін зберігання вдалося збільшити завдяки тому, що м'якоть плоду окислюється дуже повільно – це дозволяє зберігати Cosmic Crisp в холодильнику 10-12 місяців без втрати якості.

У США яблука займають друге місце за популярністю серед всіх фруктів після бананів.

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