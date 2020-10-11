Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус День вчителя

Юзер Twitter збирає лімітовані пляшки Absolut: фото 124 версії з оригінальним дизайном

  • 10
Юзер Twitter збирає лімітовані пляшки Absolut: фото 124 версії з оригінальним дизайном - фото 1

Користувач Twitter під ніком розповів, що колекціонує лімітовані пляшки шведської горілки. У нього назбиралося вже 124 примірники різного ступеня рідкості. Виявилося, що яких версій в Absolut тільки немає: від "шипованої" і "джинсової" до райдужної на підтримку ЛГБТ.

Absolut – знаменитий шведський бренд горілки. Відомий він не тільки смаком алкоголю, але й зовнішнім виглядом пляшки: за легендою компанії, силует придумав шведський фахівець з реклами Гуннар Броман, побачивши в антикварному магазині Стокгольма аптечний бутель, зроблений у 18-му столітті.

І ще: У Швейцарії зварили пиво за рецептом штучного інтелекту

Крім цього, у Absolut регулярно виходять лімітовані партії пляшок, присвячені різним містам, спільнотам та подіям. Наприклад, зараз на сайті бренду можна знайти версію в "джинсовому" дизайні, "рок"-дизайні з шипами або райдужному у підтримку ЛГБТ. Для створення пляшок компанія запрошує відомих дизайнерів і художників.

Юзер Twitter збирає лімітовані пляшки Absolut: фото 124 версії з оригінальним дизайном - фото 429773

Юзер Twitter збирає лімітовані пляшки Absolut: фото 124 версії з оригінальним дизайном - фото 429774

Юзер Twitter збирає лімітовані пляшки Absolut: фото 124 версії з оригінальним дизайном - фото 429775

Юзер Twitter збирає лімітовані пляшки Absolut: фото 124 версії з оригінальним дизайном - фото 429776

Юзер Twitter збирає лімітовані пляшки Absolut: фото 124 версії з оригінальним дизайном - фото 429777

Читайте також: З ароматом диму: як на каліфорнійське вино вплинуть лісові пожежі

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Тіна Кароль з Індії та Монатік з Бразилії: як виглядали б українські зірки в інших країнах
  • 06 жовтня, 14:16
  • 17296
Простий тест на особистість: виберіть дім своєї мрії
  • 06 жовтня, 17:15
  • 30446
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03 вересня, 11:35
  • 2572301
Загрузка...
Новини