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Юзер Twitter збирає лімітовані пляшки Absolut: фото 124 версії з оригінальним дизайном
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Користувач Twitter під ніком розповів, що колекціонує лімітовані пляшки шведської горілки. У нього назбиралося вже 124 примірники різного ступеня рідкості. Виявилося, що яких версій в Absolut тільки немає: від "шипованої" і "джинсової" до райдужної на підтримку ЛГБТ.
Absolut – знаменитий шведський бренд горілки. Відомий він не тільки смаком алкоголю, але й зовнішнім виглядом пляшки: за легендою компанії, силует придумав шведський фахівець з реклами Гуннар Броман, побачивши в антикварному магазині Стокгольма аптечний бутель, зроблений у 18-му столітті.
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Крім цього, у Absolut регулярно виходять лімітовані партії пляшок, присвячені різним містам, спільнотам та подіям. Наприклад, зараз на сайті бренду можна знайти версію в "джинсовому" дизайні, "рок"-дизайні з шипами або райдужному у підтримку ЛГБТ. Для створення пляшок компанія запрошує відомих дизайнерів і художників.
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