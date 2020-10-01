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У Швейцарії зварили пиво за рецептом штучного інтелекту

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Штучний інтелект опрацював 157 тисяч рецептів пива - фото 1
Штучний інтелект опрацював 157 тисяч рецептів пива

Швейцарська мікропивоварня MN Brew представила перше у країні пиво, зварене за рецептом, який склав штучний інтелект. Створити напій допомогли фахівці з Люцернської вищої школи та співробітники фірми Jaywalker Digital.

Пиво, індійський Пейл-ель, отримало назву Deeper. Воно відрізняється фруктовими та цитрусовими нотами.

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Алгоритм Brauer AI займався створенням рецептури, ґрунтуючись на міжнародній базі рецептів пива, в яку увійшло 157 тисяч варіацій приготування цього хмільного напою. У результаті вийшло кілька унікальних рецептів, з яких обрали найбільш придатний для пиття. Цей варіант і запустили у виробництво.

Пивовари MN Brew вважають, що ШІ не зможе замінити людей на виробництві. Алгоритми, на їхню думку, – помічники, що полегшують роботу людини.

Поки пиво недоступне для покупки.

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Джерело: 24heures
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