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Ювентус – Аякс: відео голів і огляд сенсаційного матчу Ліги чемпіонів

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Ювентус – Аякс - фото 1
Ювентус – Аякс

16 квітня відбувся матч Ювентус – Аякс у рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд сенсаційного поєдинку та дізнайтеся, хто пройшов у півфінал турніру!

16 квітня на стадіоні Allianz Stadium в італійському Турині зустрілись Ювентус (Італія) та Аякс (Нідерланди). Гра закінчилась зовсім непередбачувано, адже вперше за 9 років Кріштіану Роналду не потрапив до півфіналу Ліги чемпіонів: матч завершився з рахунком 1:2 на користь Аяксу.

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У матчі-відповіді чвертьфіналу ЛЧ Ювентус прийняв Аякс на власному полі, однак це не надто допомогло італійця. Рахунок відкрився лише на 28 хвилині завдяки удару Роналду.

Відео голу Кріштіану Роналду (Ювентус):

Однак вже за лічені хвилини Аякс зумів зрівняти рахунок.

Відео голу Донні ван де Бек (Аякс):

Другий тайм був доволі напруженим для обох команд, адже від нього залежало, хто ж потрапить до півфіналу ЛЧ. Долю поєдинку вирішив капітан Аяксу Маттейс де Лігт, забивши гол на 67 хвилині.

Відео гола Матіас де Лігт (Аякс):

У наступній стадії Ліги чемпіонів нідерландці зіграють з переможцем пари Манчестер Сіті – Тоттенхем. Натомість Роналду і Ко сенсаційно покидають турнір.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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