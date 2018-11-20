Ювелір виготовив точну копію ралійного Ford

Майстер виготовив неймовірну маленьку копію Ford Escort RS1800.

Британський ювелір Рассел Лорд має намір продати своє маленьке творіння Ford Escort RS1800.

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Відомо, що 15-сантиметровий Ford Escort RS1800 створювали 1 300 годин. Майстер вклав у модель 90 000 доларів. Крім дорогих металів в машинці використали дорогоцінні камені. За скільки ювелір продасть модель, поки невідомо.

Кузов і днище машини виготовлені зі срібла. Петлі капота і задній спойлер зроблені із золота. Радіаторна решітка автомобіля виконана з білого золота. Фари і поворотні вогні зроблені з діамантів і помаранчевих сапфірів. Задні ліхтарі машини – з рубінів. Стилізовану під Ford емблему майстер зробив з блакитного сапфіру. Золото і срібло також використовував для створення коліс і гальмівних колодок масштабної моделі Ford Escort RS1800. Золоті бризковики прикрашають чорні діаманти. А важіль КПП виконаний із золота і платини.

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