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Ford збирається випускати електричні самокати

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Ford випустить електричні самокати - фото 1
Ford випустить електричні самокати / theverge

Spin увійшла у трійку компаній, які спочатку розгорнули свої послуги з прокату скутерів у Сан-Франциско.

Несподіваним називають аналітики придбання компанією Ford стартапу Spin, який спеціалізується на прокаті електросамокатів без прив'язки до місця проживання.

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Сума угоди за різними даними – від 40 до 100 мільйонів доларів.

Прокат скутерів у Сан-Франциско - фото 288148
Прокат скутерів у Сан-Франциско

Компанія Spin займається прокатом скутерів у низці міст США – Корал-Гейблс, Вашингтоні, Шарлотті і Дареме, Лексінгтоні та інші.

Spin увійшла у трійку компаній, які спочатку розгорнули свої послуги з прокату скутерів у місті Сан-Франциско в березні цього року. Однак пізніше Spin, разом з компаніями Bird і Lime, також надавали аналогічні послуги, пішла з міста. Причина більш ніж банальна – міська влада не визначилися з процесом видачі дозволів. Пізніше процес налагодився і дві останніх, отримавши відповідні дозволи, повернулися в Сан-Франциско, а ось Spin так і не зуміла налагодити тут роботу.

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Джерело: theverge
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