Британська компанія Charge Automotive представила повністю електричний Ford Mustang

Електромобіль буде побудований на основі ліцензованого корпусу класичного Ford Mustang моделі 1960-х років.

Керування автомобілем здійснюється за допомогою сучасного цифрового інтерфейсу. З його допомогою можна вибрати режим водіння (Eco, Sport, Ultimate), відрегулювати дорожній просвіт (Lower, Ride, Rise), поміняти тип приводу з заднього на повний (RWD, AWD). Також будуть доступні й інші налаштування.

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Електричний Ford Mustang моделі 1960-х років

Основні характеристики електрокара:

Потужність – 300 кВт (400 к.с.);

Крутний момент – понад 1200 нм;

Розгін до сотні – 3,09 с;

Батарея – 64 кВтг;

Запас ходу – 200 км;

Підтримка 50 кВт зарядки.

Всього буде випущено 499 штук за ціною 200 тисяч фунтів.

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