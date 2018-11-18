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Британська компанія Charge Automotive представила повністю електричний Ford Mustang

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Електричний Ford Mustang - фото 1
Електричний Ford Mustang / charge

Електромобіль буде побудований на основі ліцензованого корпусу класичного Ford Mustang моделі 1960-х років.

Керування автомобілем здійснюється за допомогою сучасного цифрового інтерфейсу. З його допомогою можна вибрати режим водіння (Eco, Sport, Ultimate), відрегулювати дорожній просвіт (Lower, Ride, Rise), поміняти тип приводу з заднього на повний (RWD, AWD). Також будуть доступні й інші налаштування.

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Електричний Ford Mustang моделі 1960-х років - фото 289579
Електричний Ford Mustang моделі 1960-х років

Основні характеристики електрокара:

  • Потужність – 300 кВт (400 к.с.);
  • Крутний момент – понад 1200 нм;
  • Розгін до сотні – 3,09 с;
  • Батарея – 64 кВтг;
  • Запас ходу – 200 км;
  • Підтримка 50 кВт зарядки.

Всього буде випущено 499 штук за ціною 200 тисяч фунтів.

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Джерело: charge
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