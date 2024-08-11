Ювелір в Албанії 5 років працював над розкішним годинником: його деталі вражають

Албанський ювелірний бренд Artistic Jewellery Pirro, заснований у 1995 році паном Пірро Русо, прославляє унікальне та виняткове ремесло Албанії та ставить цю маленьку балканську країну на карту годинників високого класу, випустивши Primordial Passion, перший годинник Pirro Maison.

Давно відомий високоякісними ювелірними виробами, медалями, рельєфами монет, статуетками, мініатюрними скульптурами та філігранними творами мистецтва ручної роботи, бренд Pirro уособлює позачасовий дух та енергію албанської історії. Проєкт, який ретельно розроблявся протягом п'яти років, покликаний стати духовним мостом між багатим історичним минулим цієї країни, що розвивається, та її світлим майбутнім. Кожен виріб, створений брендом, є цінним артефактом, гідним передачі з покоління в покоління і представляє важливу частину історії та культури країни. Як надійний хранитель стародавньої албанської культури, Pirro заслужив своє законне місце як символ національної гордості, пише A Blog To Watch.

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Унікальний твір "Первісна пристрасть" майстерно втілює синергію між передовими інноваційними технологіями та традиційною класичною естетикою. Якщо основними цінностями Pirro є спадщина, реміснича майстерність і точність, то перший годинник власного виробництва є фізичним втіленням цих цінностей і вершиною багатьох досягнень, які привели до здійснення цієї мрії.

Корпус, заводна головка та циферблат виготовлені з 18-каратного жовтого золота. Годинник прикрашають 12 албанських народних танцюристів, також виготовлених з 18-каратного жовтого золота, які у гіперреалістичному стилі представляють 12 різних регіонів країни. Кожна фігурка розроблена і вигравіювана з точністю до мікрона, висотою 9 – 10 міліметрів, зберігаючи оригінальність скульптурного витвору мистецтва.

Руки стилізовані під орлині кігті (національний символ Албанії), що виходять з-під чотирьох інших фігурок музикантів (також з 18-каратного золота), яких тримає орел з чорного золота, а під високим куполом з сапфірового кришталю з покриттям антивідблиску розташовані – дивовижно – 1 500 окремих плиток муранського скла, що здається неможливим. Плитки представлені у восьми кольорах і 64 різних форматах, найменший з яких – 0,2 міліметра, що створює унікальний ефект мікромозаїки.

Діаметр годинника Primordial Passion становить 46,5 міліметра, а висота – 22 міліметри, що робить його сміливим і водночас виразно елегантним подарунком на зап'ясті. Механізм з ручним заводом виготовлений женевською мануфактурою Agenhor і має 50 годин запасу ходу при частоті 21 600 напівколивань на годину.

На вершині куполоподібного сапфірового скла, прямо над чотирма фігурками музикантів, розміщено логотип Pirro з чорного оніксу. На задній кришці, вигравіюваній мікрорельєфом, зображена ілюстрована сцена, що представляє традиційних народних танцюристів. Годинник поставляється з ремінцем з натуральної шкіри ящірки, який кріпиться за допомогою 18-каратної застібки з жовтого золота.

Корпус годинника має діаметр 46,5 міліметра і висоту 22 міліметри, включаючи купол із сапфірового скла, в якому розміщено 16 фігурок із 18-каратного золота, що надають цьому годиннику яскравого і драматичного стилю.

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Це не просто годинник, це витвір мистецтва, народжений в Албанії – унікальний витвір, виготовлений з любов'ю та турботою, який зберігає важливу історію та традиції. Ціна встановлена в розмірі 1 200 000 швейцарських франків.