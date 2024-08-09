Стильні домашні улюбленці: Dolce & Gabbana випустили парфуми для собак

Італійський дім моди Dolce & Gabbana випустив парфуми для собак. Аромат називається Fefe – на честь улюбленця модельєра Доменіко Дольче.

Про це пише The Guardian, з посиланням сторінку Dolce & Gabbana у Instagram.

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В ароматі теплі ноти іланг-ілангу, мускусу та сандалового дерева. Fefe не містить спирту, тому він не має завдати шкоди шкірі та очам улюбленця, а тільки позбавити неприємних запахів.

Я ніжний, автентичний і харизматичний. Тому що я не просто собака, я Фефе, – так бренд представив парфуми.

Аромат випустили в скляному зеленому лакованому флаконі з червоним металевим ковпачком. А позолочена емблема – відбиток собачої лапки. У комплекті йде ексклюзивний ошийник з медальйоном Dolce & Gabbana. Вартість одного флакона €99.

Аромат створений, щоб стати частиною приємних ритуалів краси, надати шерсті приємного запаху і водночас зберегти ніжність шкіри, – пише видання Vogue.

Британська зоозахисна організація RSPCA застерігає власників собак – незвичний запах парфумів може заважати собакам і плинути на їхній нюх.

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