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Невідомі вкрали нове графіті Бенксі за декілька годин після його створення – відео злочину

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Нове графіті Бенксі - фото 1
Нове графіті Бенксі / banksy

У районі Волтгемстоу в Лондоні 9 серпня з'явилися нові графіті тварин від Бенксі – це 5-те графіті за 5 днів. Цього разу митець зобразив голодних пеліканів, що намагаються з'їсти рибу з вивіски Bonner Fish Bar.

Це сталося за декілька годин після того, як митець створив зображення. Про це повідомляє BBC London.

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Це вже п'яте графіті художника, яке присвячене травинам, які художник малює з 5 серпня. Він підтвердив авторство роботи за добу після того, як троє невідомих вкрали супутникову тарілку з вовком, якого намалював Бенксі.

Один з чоловіків був у масці. Він заліз по драбині на дах будинку та від'єднав тарілку, після чого передав її своїм спільникам. Невідомі швидко залишили місце злочину разом з антеною. Також злочин вдалося записати на відео одному з випадкових свідків.

Спершу він створив гірського козла, що стоїть на підпірній стінці. Наступними днями він створив зображення слонів, які виглядають з віконниць історичної будівлі. Третім твором Бенксі стали мавпи на мості на мості Брік-Лейн. А четвертим твором художника став вовк, що виє на супутниковій тарілці.

Нове графіті Бенксі - фото 544431
Нове графіті Бенксі

Бенксі – псевдонім вуличного художника, політичного активіста та режисера з Великої Британії. Його справжнє ім'я досі залишається невідомим, попри численні версії дослідників.

Поціновувачі творчості Бенксі захоплюються тим, як він із вандала, що розписував стіни у Великій Британії в 90-х роках, став художником, чиї роботи коштують кількадесят мільйонів доларів на аукціонах у Великій Британії та Америці.

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Джерело: BBC London
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