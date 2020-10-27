Ювелір створив перстень з рекордною кількістю діамантів: фотофакт

Prince Bhandari, майстер-ювелір з Мумбаї, встановив новий світовий рекорд, який був зареєстрований в Книзі Рекордів Гіннеса в номінації Найбільша кількість діамантів в одному персні.

Дизайн персні було розроблено Bhandari, засновником ювелірної компанії Lakshikaa Jewels, і повторює він Храм Лотоса в Делі.

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Виріб виконано з білого і рожевого золота 750 проби й прикрашено 7 777 діамантами з чистотою VVS / VS, що підтверджено сертифікатом IGI, Мумбаї. За словами Bhandari, для того, щоб закріпити діаманти в персні, необхідно, щоб співвідношення кожної пелюстки лотоса було однаковим з ідеальними кутами і симетрією. Робота над виробом зайняла 18 місяців і є результатом праці 12 майстрів-ювелірів.

Bhandari сказав: "Коли я почав проєктувати перстень, я не думав про Світовий рекорд Гіннеса. Це просто не приходило мені в голову. Я хотів втілити химерну архітектуру в діаманти і ювелірну прикрасу. Надалі я збираюся перенести інші знамениті архітектурні пам'ятки, такі як Сім чудес світу, Бурдж-Халіфа та інші, в ювелірні прикраси".

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