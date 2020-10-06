British Wildlife Photography Awards: вибрано 15 найкращих фотографій тварин за десятиліття

У цьому році конкурсу фотографій дикої природи British Wildlife Photography Awards виповнюється 10 років, а тому організатори вирішили вибрати найкращі знімки премії за десятиліття.

Через пандемії коронавірусу у цьому році British Wildlife Photography Awards не зможуть вибрати найкращі фото 2020 року, а тому вирішили хоч якось компенсувати відсутність конкурсу.

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З такої нагоди організатори також влаштовують ретроспективну виставку просто неба, на якій будуть представлені переможці премії, а також фото, високо оцінені журі. Відвідати її можна у саду і парку Astley Hall в Чорлі, Ланкашир, а сама виставка буде проходити по березень 2021 року.

15 найкращих фотографій десятиліття від British Wildlife Photography Awards:

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