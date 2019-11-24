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Юрку Юрченку – 47: слухайте улюблені хіти зірки 90-х
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Улюблений співак 90-х, Юрко Юрченко, відзначає свій 47-ий день народження. Вітаємо виконавця та пропонуємо разом із нами поностальгувати, переслуховуючи його найкращі хіти!
Шалену популярність та успіх Юркові Нечистяку (справжнє прізвище співака) принесла композиція "Я йду", під яку тисячі українських дівчат плакали, заслуховуючи касети до дірок. До слова, у 1997 році на фестивалі "Таврійські ігри" Юрченко здобув премію "Золота Жар-птиця" у номінацію "Відкриття року".
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Насолоджуйтесь улюбленими старими та новими піснями Юрка Юрченка, які не залишать вас байдужими!
Юрко Юрченко – слухайте альбом Я йду:
Юрко Юрченко – Анжеліка – дивіться кліп про Рудницьку:
Юрко Юрченко – 100 Секунд Vесни – дивіться кліп:
the Yurcash (Юркеш) – Minuets (Менуети) – дивіться шалений кліп:
Юрко Юрченко – Я йду – слухайте нову версію шалено популярного хіта:
А яку пісню Юрка Юрченка ви любите найбільше?
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