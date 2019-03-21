Юристи не потрібні: нові освітні вимоги в Україні

Міністерство Юстиції України оприлюднило звіт щодо юридичної освіти. Результати виявилися неочікуваними.

Міністерство Юстиції сформувало звіт щодо стану юридичної освіти в Україні. На початок 2019 року статистика така: в Україні 104 565 осіб навчаються на юристів. Цей показник набагато більший у порівнянні з іншими спеціальностями. Наприклад, ІТ-освіту здобувають у 4 рази менше студентів.

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За статистикою майбутніх юристів буде у разі більше, ніж потрібно. Влаштуватися на відповідну роботу дуже нелегко. За даними спеціалізованих сайтів із пошуку роботи, на одну вакансію у середньому претендують 7 осіб.

Кількість юристів(останній блакитний стовпець) переважає

Дефіцит вакансій

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