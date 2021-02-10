Юрист у США з'явився на офіційній онлайн-зустрічі у масці сумного кошеняти: кумедне відео

Американський адвокат Рід Понтон з'явився на зустрічі суду в Zoom-конференції, використавши віртуальну маску кота. Курйозний випадок стався під час розгляду справи в одному з судів Техасу.

Так, Рід Понтон помилково включив кумедний фільтр і постав перед суддею Роєм Фергюсоном і двома колегами в образі сумного кота. Ролик, який потрапив в мережу, відразу став вірусним.

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"Містер Понтон мені здається, у вас включений фільтр в налаштуваннях відео", – сказав суддя. "Ах! Я не знаю, як це прибрати. Тут моя помічниця, вона намагається", – відповів юрист, а потім запропонував почати слухання.

Учасники засідання відреагували на це сміхом, а Фергюсон підказав, як відключити фільтр. У коментарі журналістам Понтон пояснив, що використовував комп'ютер своєї секретарки, яка дуже злякалася через інцидент.

"Якщо люди повеселилися хоча б хвилину в такі важкі часи, я радий, що став причиною цього", – підкреслив Понтон.

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