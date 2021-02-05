Адвокат виявив у своєму будинку потайне горище, де знайшов "капсулу часу"

Американський адвокат Девід Віткомб разом зі своїм другом купив будинок в місті Женева, штат Нью-Йорк, і знайшов в ньому потайне горище з безліччю фотографій столітньої давності.

Так, коли чоловіки заглянули у таємне горище, вони виявили, що приміщення заповнене фотографіями, рамками, скляними негативами і обладнанням для зйомок кінця 1800-х – початку 1900-х років.

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"Перше, що я побачив, це ціла купа рамок для картин, складених разом. Їхні позолочені рамки були просто чудові. Я дуже зрадів. Подумав, що ми тільки що знайшли скарб", – згадує чоловік.

Серед фотографій зберігалися кілька зображень американської активістки Сьюзен Ентоні, в тому числі відбиток її офіційного портрета з Бібліотеки Конгресу. Однак більшість людей на фотографіях не опізнані.

Імовірно, фотографії належали фотографу Дж. І. Халю, який працював в кінці XIX – початку XX століття. Його ім'я зазначено на багатьох предметах, серед яких і листи, які також зберігалися на горищі. Більшу частину знайденого Віткомб відправив на аукціон для реставрації та подальшого продажу.

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