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Хакери зламали Instagram-аккаунт IKEA в Україні і опублікували курйозне відео
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Невідомі зламали офіційну сторінку IKEA в Україні в Instagram. Станом на зараз, ранок 9 лютого, там опубліковані два дописи.
Однією з публікацій у Instagram-акаунті IKEA в Україні є кумедне відео, на кадрах якого перевертається чоловік, імовірно з Туреччини. При цьому всі публікації магазину видалені, а в описі сторінки розміщена фраза турецькою мовою, яка перекладається, як "Один і без тебе".
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У коментарях користувачі припустили, що за зломом може стояти торговельна мережа Епіцентр. Своєю чергою інтернет-магазин Розетка також заявив, що не має відношення до злому і запропонував допомогу СММ-менеджерам IKEA у відновленні сторінки.
Тим часом в IKEA повідомили, що профіль вкрали і заявили про створення нової сторінки.
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