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Юрій Ткач розсмішив шанувальників костюмом на зйомках

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Юрій Ткач - фото 1
Юрій Ткач / instagram

Відомий український комік, зірка шоу Квартал 95 і Ліга Сміху Юрій Ткач поділився з фанатами новою публікацією на своїй сторінці в Instagram.

Цього разу Юра показав свій новий образ і спантеличив фанатів запитанням.

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На своїй сторінці в Instagram Юрій Ткач розмістив кумедне відео зі зйомок. На кадрах він позує в масці, зробленій з килимка. У цій дивній шапці зроблені розрізи для очей і рота. Юрій розповів на камеру, що він зараз на знімальному майданчику в 30-градусну спеку. Він подякував авторам за "прекрасні і дуже цікаві сцени при спеці 30 градусів".

"Як вважаєте, для чого це штука?", – запитав у шанувальників Юрій. Важко здогадатися, кого цього разу зіграв Ткач, але можна впевнено сподіватися, що це буде цікаво.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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