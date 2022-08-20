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Юрій Горбунов зворушив мережу серією фото з молодшим сином, якому виповнився 1 рік

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Юрій Горбунов зворушив мережу серією фото з молодшим сином, якому виповнився 1 рік - фото 1

Вчора, 19 липня, молодшому синові Катерини Осадчій та Юрію Горбунову виповнився 1 рік. З нагоди свята шоумен показав серію фото з малюком.

Так, зірка телеканалу 1+1 Юрій Горбунов опублікував на своїй сторінці в Instagram добірку знімків з синами Іваном та Данилом. Другому виповнився рочок.

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У дописі ведучий розповів про свято у сім'ї, а ще він пожалівся, що час йде надто швидко. Адже здавалося, що хлопчик ось-ось народився, а він уже вправно повзає і пробує розмовляти — пролетів рік.

Нашому молодшому синочку Данилу 1 рочок! Ще вчора наша мамуся на Яблуневого Спаса народила нашого хлопчика, а сьогодні він уже каже "дай", "на", "ням", "мама" і "тятя", і швидше за всіх на світі повзає на колінцях по дому. Наше солодке яблучко, – написав Горбунов.

Юрій Горбунов зворушив мережу серією фото з молодшим сином, якому виповнився 1 рік - фото 511683

Юрій Горбунов зворушив мережу серією фото з молодшим сином, якому виповнився 1 рік - фото 511684

Юрій Горбунов зворушив мережу серією фото з молодшим сином, якому виповнився 1 рік - фото 511685

Юрій Горбунов зворушив мережу серією фото з молодшим сином, якому виповнився 1 рік - фото 511686

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