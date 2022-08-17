Не офіційним вбранням єдиним: стильна Зеленська з'явилася на публіці в джинсах і кросівках

За стилем першої леді України пильно стежить користувачі мережі й не лише. В арсеналі Олени Зеленської трапляються як розкішні та офіційні вбрання, так і повсякденні образи.

Так, і на цей раз Олена Зеленська змінила класичний костюм на вільний та зручний одяг. Перше леді України з'явилася на публіці в білій футболці, джинсах та кросівках.

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В такому образі Зеленська приїхала до Львова з робочим візитом. Вона побувала в одному із львівських ліцеїв, де готуються приймати учнів та обладнали бомбосховища, в якому можна проводити уроки. Відповідні фото дружина українського президента опублікувала в Instagram. Вона зазначила, що освітній процес продовжуватиметься.

1 вересня у наших школах – не у всіх, тільки у максимально безпечних – розпочнеться очне навчання. Ми не залишимо наших дітей без освіти, і навчальний процес триватиме. Але тепер маємо поєднувати його з максимальною безпекою. І подбати про неї маємо ми, дорослі, – йдеться в дописі Зеленської.

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