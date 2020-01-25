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Юрій Горбунов розчулив мережу сімейним знімком з синочком
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Українські телеведучі Катя Осадча та Юрій Горбунов не так давно влаштували романтичну відпустку на Сейшельських островах, а після повернення до Києва, подружжя з головою поринули в роботу. Але вони не забувають знаходити час для затишних сімейних посиденьок.
Так, Юрій Горбунов показав зворушливе фото з синочком Іваном, яке розчулило мережу. На кадрі видно, як хлопчик обійняв свого тата за шию. А телеведучий присів поруч з сином, який сидів за столом. За традицією, фото було зроблене зі спини, тому обличчя дитини не видно – батьки поки не готові показати його світу.
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"Це коли страшенно скучили один за одним! Фотографує – наша мамуся!" – прокоментував домашній кадр Горбунов.
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