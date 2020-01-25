Ольга Сумська схвилювала мережу інтимним фото в ліжку

Українська актриса Ольга Сумська завжди знаходить час на спілкування зі своїми підписниками у соцмережах. І ділитися красуня не тільки сімейними кадрами в колі близьких, з щедрими застіллями і традиційними обрядами, але і більш відвертими фото.

Так, Ольга Сумська на своїй сторінці в Instagram опублікувала серію чорно-білих атмосферних знімків зі своєї спальні, на яких вона граціозно позувала перед сном. На обличчі актриси не було й краплинки втоми, тільки томний погляд, який підкреслив ніжність моменту.

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Підписники оцінили легкість і невимушеність образу, і відзначили, що час над нею не владний: в очах іскрять пустотливі нотки, а грація як у юної дівчинки.

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