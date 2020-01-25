Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Нацвідбір на Євробачення

Ольга Сумська схвилювала мережу інтимним фото в ліжку

  • 33
Ольга Сумська - фото 1
Ольга Сумська / instagram

Українська актриса Ольга Сумська завжди знаходить час на спілкування зі своїми підписниками у соцмережах. І ділитися красуня не тільки сімейними кадрами в колі близьких, з щедрими застіллями і традиційними обрядами, але і більш відвертими фото.

Так, Ольга Сумська на своїй сторінці в Instagram опублікувала серію чорно-білих атмосферних знімків зі своєї спальні, на яких вона граціозно позувала перед сном. На обличчі актриси не було й краплинки втоми, тільки томний погляд, який підкреслив ніжність моменту.

І ще: Надя Дорофєєва завела мережу апетитними сідницями: пікантне фото

Підписники оцінили легкість і невимушеність образу, і відзначили, що час над нею не владний: в очах іскрять пустотливі нотки, а грація як у юної дівчинки.

Ольга Сумська схвилювала мережу інтимним фото в ліжку - фото 381862

Ольга Сумська схвилювала мережу інтимним фото в ліжку - фото 381863

Ольга Сумська схвилювала мережу інтимним фото в ліжку - фото 381864

Читайте також: Катя Осадча вразила розкішною фігурою у відвертому наряді

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Привітання з Днем ангела Тетяни: вірші, проза і смс на Тетянин день 2020
  • Вчора, 12:27
  • 27532
Nokia N90 та 808 PureView: якими були найкрутіші камерофони минулих 20 років
  • 20 cічня, 12:15
  • 1194
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2041694
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз