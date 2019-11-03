Влад Яма вразив шанувальників ефектним кадром з дружиною

Український хореограф та суддя шоу Танці з зірками 2019 Влад Яма старається не виставляти напоказ своє особисте життя. Але все ж поділився з шанувальниками знімком спільного виходу у світ з чарівною дружиною.

Так, Влад Яма опублікував на своїй сторінці в Instagram новим знімком з дружиною, який був зроблений в одному з київських ресторанів. Для появи на публіці пара вибрала стильні і ефектні наряди – Яма був у білому костюмі з чорною сорочкою, а Ліліана приміряла чорний шкіряний корсет з відвертим декольте, який доповнила спідницею у світлих тонах.

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"З моєю красуня", – коротко підписав кадр Влад.

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