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Юра Самовілов. Гуртом: що треба знати про фіналістів Ukrainian Song Project 2019
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Уже 17 серпня у Львові відбудеться гала-концерт Ukrainian Song Project 2019, у фіналі якого виступить "Юра Самовілов. Гуртом". Знайомтесь з талановитим колективом та слухайте його пісні!
Проєкт "Юра Самовілов. Гуртом" потрапив у фінал Ukrainian Song Project 2019 та виборов право представити свою музику широкій аудиторії. 17 серпня на сцені "Арени Львів" музиканти виступлять із цьогорічними зірковими хедлайнерами: Тіною Кароль, гуртом "Без обмежень", Melovin'ом, Арсеном Мірзояном, Alyosha, Tarabarova, Jerry Heil та іншими.
Це цікаво: Усе про фіналіста Ukrainian Song Project 2019 – гурт [О]
Знайомство з "Юра Самовілов. Гуртом"
Талановитий музикант Юрій Самовілов родом з Донецька. Він здобув освіту в Донецькому національному технічному університеті, але ще в юності почав писати пісні. Свій творчий шлях хлопець розпочав у 2013 році. Перший публічний виступ Юри відбувся 15 січня 2014-го у культовому донецькому клубі "Gung'Ю'бazz Bar", та продовжувати кар'єру в рідному місті стало неможливо. Агресія Росії змінила всі плани і співак перебрався до Києва.
Творчість Самовілова отримала широкий розголос у 2014 році завдяки синглу "Гармати". ЗМІ назвали ліричну і водночас потужну пісню "антивоєнною", хоча сам автор наголошує на більш філософському трактуванні змісту композиції.
Взимку 2016-го вийшов дебютний кліп молодого виконавця на пісню "Напевно". Режисером відеороботи виступив знаний український кліпмейкер Віктор Придувалов.
Влітку 2017-го Юра став фіналістом Ukrainian Song Project та виступив на "Арені Львів". Наприкінці того ж року артист представив перший акустичний міні-альбом "Маленька квітка", над яким працювали відомі київські музиканти, зокрема клавішник і трубач гурту "ТНМК" Олександр Шиманський. B EP увійшли 4 пісні, виконані у філософсько-ліричній манері. Глибокий меседж та чуттєвий голос Самовілова на фоні не обтяженого зайвим інструментарієм звучання зачаровують:
Незабаром музикант екранізував пісню "Каное" зі свого дебютного міні-альбому. Режисером відео знову став Придувалов. Основною локацією зйомок став столичний Гідропарк. Вода представлена в кадрі у всіх своїх станах – як річка, як сніг, як лід і як пара. Кліп вийшов дуже атмосферним:
Після виходу альбому та кліпу до Юри приєдналися ще два музиканти-переселенці: Кирило Чихрадзе (клавішні) та Антон Літвінов (ударні/перкусія/дудук). Уже гуртом вони презентували перший спільний сингл "Кратери", який вони і виконають на сцені "Арени Львів" 17 серпня.
У травні 2019 "Юра Самовілов. Гуртом" випустив новий міні-альбом "Вітер дужчає", у який ввійшли чотири пісні. Відкриває платівку трек "Іменем", записаний спільно з лідером гурту "Друга ріка" Валерієм Харчишиним. Прикметно, що саме ця прониклива композиція стала саундтреком до автобіографічної стрічки ведучої Яніни Соколової – "Я, Ніна".
Свою музику колектив називає "інтрофолком".
Наша творчість є цілком залежною. На неї впливає культурна спадщина нашого народу та його звичаї, наша історія і наше майбутнє. Навіть погода. Для нас – це і є фолк. Те, як все це відбивається на мені, мої думки і переживання – і є інтро, – пояснює Юра Самовілов.
ЗМІ називають гурт українським Radiohead і, чесно кажучи, після прослуховування пісень колективу ми здивовані через відносно невеликий розголос навколо його діяльності. Рекомендуємо вам ознайомитись із творчістю "Юра Самовілов. Гуртом", адже це справді якісна українська музика!
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