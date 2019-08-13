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Гурт [О] – нова літера в українській музиці: усе про фіналіста Ukrainian Song Project 2019
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Уже за лічені дні у Львові відбудеться гала-концерт Ukrainian Song Project 2019, у фіналі якого виступить самобутній гурт [О]. Знайомтесь з талановитими музикантами та насолоджуйтесь їхніми піснями!
Гурт [О] став фіналістом Ukrainian Song Project 2019 та здобув право представити свою музику широкій аудиторії. Уже 17 серпня на сцені "Арени Львів" виконавці виступлять із цьогорічними зірковими хедлайнерами: Тіною Кароль, гуртом "Без обмежень", Melovin'ом, Арсеном Мірзояном, Alyosha, Tarabarova, Jerry Heil та іншими.
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Знайомство з [О]
Гурт [O] з'явився близько трьох років тому – у момент, коли Оля Чернишова та Саша Каспров були в творчому пошуку себе в музиці. За плечима обох музикантів вже був досвід виступів у різних колективах, але досягти з ними бажаного артисти так і не зуміли. Якось Саша надіслав Олі демку, а та в свою чергу написала текст. Так і народилася перша пісня колективу "Чую".
Офіційним днем народження гурту музиканти називають 28 грудня 2016 року – дату прем'єри дебютного кліпу.
Зараз гурт [O] розширився, але незмінною вокалісткою залишається Оля Чернишова. Дівчина родом із Сумщини і займається музикою змалечку. Вона закінчила музичну школу та музучилище, а вищу освіту здобула в Київському інституті імені Глієра. Оля є дипломованою джазовою співачкою, тож встигла поспівати і в складі самобутніх колективів, і в кавер-гуртах, зокрема – у Freedom-Jazz. Дівчина також відома як бек-вокалістка Джамали.
Саша Каспаров (електронний продюсер, затребуваний сесійний музикант, трубач) теж має джазовий бекграунд завдяки навчанню в Глієра, але зараз йому більш до вподоби електронна музика.
У своїй музиці гурт [O] гармонійно поєднує різні музичні стилі, тож їхню музику називають future pop, що поєднує в собі інді-електроніку та танцювальні ритми. Простіше кажучи, виконавці намагаються випускати якісну попсу, яку не соромно демонструвати на світовому рівні. Платформу для старту проєкту [O] знайшли на лейблі Івана Дорна Masterskaya.
Уже в 2017 році [O] випустили свій перший міні-альбом із промовистою назвою "Самий сок". "Ці пісні народилися самі по собі, не питаючи дозволу. Їхнє послання – свобода, краса, грайливість і кохання. Стосовно текстів пісень – це мої особисті мантри, таємничі та незвичайні афірмації. У процесі створення EP ми надихалися життям – веселим і, часом, сумним, тривожним, страшним, а також приголомшливо красивим. Людьми, тваринами та іншими формами життя. Подіями різних кольорів і смаків. Таїнствами любові і нелюбові", – ділилася Оля Чернишова.
Через рік відбувся реліз другого міні-альбому "Роби любов", у який ввійшли 4 авторські треки, виконані винятково українською мовою. "Цей EP схожий на логічну історію кохання, велику чи маленьку. Словом, я хотіла про любов, а хлопці щоб "без зайвих шмарклів". Схоже, десь так воно і вийшло у фіналі: любов без "шмарклів", – розповідала Оля.
Знаковою подією у творчості [O] став вихід кліпу на пісню "Мушечки", екранізацію якого музиканти отримали завдяки перемозі в конкурсі Jager Music Awards (СНД) у рамках номінації Young Blood. Режисером оригінального відео виступив Андрій Тащи.
Дія кліпу відбувається в Києві 2024 року, що є алюзією за антиутопічний твір "1984" Джорджа Орвелла. Головна ідея ролика – боротьба з "чипізацією" людини та технократією, що загрожує людству. У першій частині кліпу ми бачимо сірість міста, що асоціюється з існуючим режимом, а вже у другій локації ми переносимося у своєрідний Едем, який дає надію на порятунок від інформаційних технологій і шуму.
Свій крайній реліз гурт [O] представив у березні 2019, випустивши перший повноформатний альбом "Суперiнтроверт". Платівка складається з десяти треків. За словами фронтвумен колективу, до альбому ввійшли пісні за півтора року її життя, коли вона пережила чергову екзистенційну кризу. У травні музиканти також відіграли свій перший великий сольник у київському клубі Atlas.
Суперінтроверт досліджує темні води свого "Я". Він усвідомлює, що світ неминуче суб'єктивний. Вічнозелені людські питання, любов до плеєрів і плейбоїв, портрет ідеального хлопця і краса в очах того, хто дивиться, – описують альбом музиканти.
З нагоди прем'єри гурт також випустив міні-документалку про процес запису пісень.
На сцені "Арени Львів" [O] виступлять з треком "Роби Любов":
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