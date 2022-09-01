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"Юний воїне...": Коля Серга привітав українських школярів з 1 вересня – потужна промова
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Український музикант Коля Серга, який воює з російськими окупантами за нашу свободу та незалежність, привітав школярів з Днем знань. Дивіться відеозвернення артиста.
Так, Коля Серга, який зараз в лавах ЗСУ захищає Україну від ворожої навали, опублікував в Instagram зворушливе привітання для українських школярів з нагоди 1 вересня. Артист задекламував авторський вірш, від якого мурахи шкірою.
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У своєму зверненні до юних українців Серга наголосив, що вони теж воїни. Але замість зброї у них у руках підручник, зошит та ручка.
Сьогодні дуже важливий день, сьогодні ти йдеш до школи, і ти береш на себе оборону нашої країни від дурості та невігластва. Ми – військові, ти – учень, наш інструмент – це автомат, байрактар, хаймарс, твій інструмент – це підручник, зошит і ручка. Ми боремося за нашу незалежність на полі бою, ти борешся за нашу незалежність, коли навчаєшся та розвиваєшся. Саме ти – майбутнє нашої Батьківщини, від тебе залежить, яким вона буде, – сказав Коля Серга.
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