Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна Спростовуємо фейки

Гурт "Антитіла" відкликали передової: чим тепер займуться музиканти

  • 102
Гурт "Антитіла" відрядили з фронту - фото 1
Гурт "Антитіла" відрядили з фронту / facebook.com/antytilaofficial

Учасники гурту "Антитіла" з перших днів війни вирішили долучитись до лав ЗСУ та стали на захист нашої країни. І через 6 місяців музикантам у ЗСУ наказали відійти з зони бойових дій на Харківщині.

Український гурт "Антитіла" з початку повномасштабного вторгнення російських окупантів прийняв рішення змінити сценічні костюми на військову форму. А нещодавно музиканти повідомили, що їх відправили у відрядження з поля бою у Київ. Відповідний допис з'явився на офіційних сторінках "Антитіл" у соцмережах. Як зауважили в гурті, тепер вони повертаються до творчості.

І ще: "Настане час…": Lida Lee та українські зірки присвятили пісню до 31 річниці Незалежності

Розпорядженням Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, Антитіла відкомандировані в Київ із зони бойових дій на півночі Харківщини. Музиканти вже взяли участь у заходах присвячених Дню Незалежності України, на черзі важливі мистецькі акції закордоном та соціальна робота, особливо важлива в цей час для держави, – йдеться у повідомленні.

Але це не означає, що Тарас Тополя, Сергій Вусик і Дмитро Жолудьприпиняють нести службу в лавах 130 Батальйону ТРО, вони досі будуть у його складі, але не виходитимуть на передову як стрільців-парамедики евакуаційних екіпажів.

Також "Антитіла" у рамках власного благодійного фонду будуть працювати над тим, щоб забезпечити ЗСУ та вже рідний 130-й Батальйон, а також підтримувати дітей побратимів, які загинули на фронті.

Читайте також: Тривога, Українська лють, Незалежність: 31 пісня воєнного часу, що пробирає до мурах

пропозиції партнерів
Новини