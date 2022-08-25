Гурт "Антитіла" відкликали передової: чим тепер займуться музиканти

Учасники гурту "Антитіла" з перших днів війни вирішили долучитись до лав ЗСУ та стали на захист нашої країни. І через 6 місяців музикантам у ЗСУ наказали відійти з зони бойових дій на Харківщині.

Український гурт "Антитіла" з початку повномасштабного вторгнення російських окупантів прийняв рішення змінити сценічні костюми на військову форму. А нещодавно музиканти повідомили, що їх відправили у відрядження з поля бою у Київ. Відповідний допис з'явився на офіційних сторінках "Антитіл" у соцмережах. Як зауважили в гурті, тепер вони повертаються до творчості.

І ще: "Настане час…": Lida Lee та українські зірки присвятили пісню до 31 річниці Незалежності

Розпорядженням Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, Антитіла відкомандировані в Київ із зони бойових дій на півночі Харківщини. Музиканти вже взяли участь у заходах присвячених Дню Незалежності України, на черзі важливі мистецькі акції закордоном та соціальна робота, особливо важлива в цей час для держави, – йдеться у повідомленні.

Але це не означає, що Тарас Тополя, Сергій Вусик і Дмитро Жолудьприпиняють нести службу в лавах 130 Батальйону ТРО, вони досі будуть у його складі, але не виходитимуть на передову як стрільців-парамедики евакуаційних екіпажів.

Також "Антитіла" у рамках власного благодійного фонду будуть працювати над тим, щоб забезпечити ЗСУ та вже рідний 130-й Батальйон, а також підтримувати дітей побратимів, які загинули на фронті.

Читайте також: Тривога, Українська лють, Незалежність: 31 пісня воєнного часу, що пробирає до мурах