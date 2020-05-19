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Коронавірус Карантин

Найпопулярніші китайські автомобілі серед українців

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Авто - фото 1
Авто / vokrugsveta

Попри те, що карантин обвалив ринок авто в Україні, з січня по квітень 2020 року український автопарк поповнили 945 автотранспортних засобів, вироблених в Китаї.

Як підрахували аналітики, в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року реєстрації китайських машин виросли на чверть.

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Основну масу продукції автопрому КНР, проданої в Україні, склали легкові автомобілі 894 шт. Найпопулярнішою маркою китайських легкових автомобілів на українському ринку залишається Chery. З початку 2020 року 512 автомобілів цієї марки пройшли свою першу реєстрацію в Україні. На другому місці Haval, в активі якого 216 реалізованих авто.

Третій результат у FAW, перевагу цій марці віддав 71 покупець, на четвертому місці JAC 49 реєстрацій. А замикає ТОП-5 марок автомобілів, які прибули на український ринок з Китаю Volvo. Вироблені в КНР легкові Volvo S90 придбали 12 покупців.

Chery - фото 404658
Chery

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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