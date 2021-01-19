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Юний Скала: дивіться перший трейлер комедії про дитинство і молодість Дуейна Джонсона

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Кадр з фільму - фото 1
Кадр з фільму

Навіть в пандемію NBC і Universal Television продовжували в Австралії зйомки комедійного серіалу Юний Скала. За процесом спостерігав і сам Дуейн Джонсон.

Перш ніж стати найбільш високооплачуваним актором Голлівуду, Джонсон встиг пожити в Каліфорнії, Новій Зеландії і на Гаваях, грав в американський футбол за школу і Університет Майамі, після чого переключився на реслінг і нарешті знайшов себе в кіно.

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Дебютував автор в образі Царя Скорпіонів в Мумії (якщо не брати до уваги коротку появу в одному з епізодів Зоряного шляху: Вояджер).

Головну роль в ситкомі від сценаристів Американського татуся зіграли кілька акторів різного віку, з'явиться на екрані і сам Скала. Поки ж вийшов дебютний трейлер шоу. Трансляція Юного Скелі розпочнеться на NBC 16 лютого.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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