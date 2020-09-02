Улюблене слово Дуейна Джонсона додали у словник: що воно означає

Зірка кіно та рингу Дуейн "Скеля" Джонсон тепер може додати у список досягнень не лише свою кар'єру, а й те, що його улюблене образливе слівце опинилось у словнику.

Ні для кого не таємниця, що Дуейн "Скеля" Джонсон за свої 48 років встиг прославитись не лише у кіно, а й як реслер. На рингу він захоплював не лише уміннями, а й тим, що чудово запалював натовп з мікрофоном. А тепер ще й одне із його улюблених образливих словечок офіційно потрапило на сайт Dictionary.com.

І ще: Шакіл О'Ніл ледве заліз у Tesla Model S: кумедне відео, яке треба бачити

Йдеться про слово jabroni, яке описують так: "сленгова назва тупої, дурної чи огидної людини". Серед реслерів так називають бійців, які мають програти, щоб інші виглядали кращими на їхньому фоні. Дуейн Джонсон ще 20 років тому почав так називати своїх суперників та зробив слівце популярним.

До слова, авторство насправді приписують іншій зірці реслінгу на прізвисько "Залізний Шейх", що підтверджує і сам "Скеля". Це колишній іранський боєць, якого вважають першим (та єдиним) чемпіоном світу з Ірану в історії WWE.

RESPECT SHOW THE RESPECT BUBBA @THEROCK https://t.co/K1NRbXczPp — The Iron Sheik (@the_ironsheik) September 2, 2020

Читайте також: Вічне протистояння: Мессі і Роналду можуть стати одноклубниками